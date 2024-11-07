У Полтаві поліцейський нібито побився із відвідувачем ресторану: деталі скандалу

За словами дівчини Олени, вона разом зі своїм хлопцем перебувала у ресторані, коли до неї підійшов один із чоловіків із сусіднього столика та запропонував поїхати з ними. Після відмови, пояснивши, що вона з хлопцем, чоловіка це не зупинило, і він продовжив наполягати. Ситуація загострилася, коли хлопець спробував її захистити. Потім чоловіки напали на нього та побили прямо у ресторані.

Постраждалого хлопця забрали до лікарні з численними травмами: у нього діагностували перелом носа, струс мозку та кров у нирках.

Олена стверджує, що серед чоловіків, які завдали побоїв її хлопцеві, був власник групи компаній "Альфа-Капітал" Олександр Павлюченко, а також заступник начальника Київського райвідділу поліції Олександр Перелі, який, за її словами, і почав чіплятися до неї.

Відео: "Полтавщина" (www.youtube.com/@poltava_1)

За словами дівчини, персонал ресторану нібито не поспішав викликати поліцію та медиків. Власниця ресторану і депутатка Полтавської міськради Маріанна Соліман відмовлялася надавати поліції записи з камер відеоспостереження, але пізніше заявила, що їй погрожували.

Поліція Полтавської області розпочала кримінальне провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України). До розслідування підключилося Державне бюро розслідувань, яке має розглянути можливу причетність поліцейського до інциденту.

Керівництво поліції також ініціювало службове розслідування, поліціянта, присутнього під час бійки, відсторонили від виконання обов'язків.