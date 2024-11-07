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В Полтаве полицейский якобы подрался с посетителем ресторана: детали скандала

Фото: расследование потасовки в Полтаве (umdpl.info)
Автор: Владислава Ткаченко

В Полтаве в местном ресторане Shade произошла потасовка между мужчинами, один из которых пытался защитить свою девушку. По словам свидетелей, среди участников конфликта был сотрудник полиции и бизнесмен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главное управление Национальной полиции в Полтавской области и Полтавщину.

По словам девушки Елены, она вместе со своим парнем находилась в ресторане, когда к ней подошел один из мужчин за соседним столиком и предложил поехать с ними. После ее отказа, несмотря на объяснение, что она с парнем, мужчина не остановился и продолжил настаивать. Ситуация обострилась, когда парень попытался ее защитить. Тогда мужчины напали на него и избили прямо в ресторане.

Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными травмами: у него диагностировали перелом носа, сотрясение мозга и кровь в почках.

Елена утверждает, что среди мужчин, которые нанесли побои ее парню, были владелец группы компаний "Альфа-Капитал" Александр Павлюченко и заместитель начальника Киевского райотдела полиции Александр Перели, который, по ее словам, и начал к ней приставать.

Видео: "Полтавщина" (www.youtube.com/@poltava_1)

По словам девушки, персонал ресторана якобы не спешил вызывать полицию и врачей. Владелица ресторана и депутат Полтавского горсовета Марианна Солиман отказывалась предоставить полиции записи с камер видеонаблюдения, но позже заявила, что ей угрожали.

Полиция Полтавской области начала уголовное производство по статье об умышленном легком телесном повреждении (ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины). К расследованию подключилось Государственное бюро расследований, которое рассматривает возможную причастность полицейского к инциденту.

Руководство полиции также инициировало служебное расследование, полицейского, присутствовавшего при драке, отстранили от исполнения обязанностей.

Напомним, что в Киеве водитель Toyota напал на женщину-инспектора по парковке. Он не только угрожал ей словесно, но и несколько раз ударил.

Кроме того, в Кировоградской области во время учений на полигоне один из военных был избит инструктором. Полиция проводит расследование.

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