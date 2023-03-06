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Бійка депутатів та протести. Парламент Грузії розглядає скандальний закон про "іноагентів"

Фото: у Грузії депутати влаштували бійку через закон про "іноагентів" (parliament ge)
Автор: Наталія Юрченко

Парламент Грузії сьогодні розглядає скандальний законопроект про "іноагентів". Через обговорення антиєвропейського документу депутати влаштували бійку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новости Грузии" та "Грузия Онлайн".

Сьогодні комітет парламенту Грузії з юридичних питань розпочав розглядає два законопроекти про так званих "агентів". Опозиційні депутати, зокрема Єдиний Національний рух, влаштували словесні суперечки з представниками правлячої партії "Грузинська мрія".

Крім того, між парламентарями відбулася масова бійка, після якої частину опозиціонерів покинула залу засідання.

Під час розгляду скандального закону під будівлею парламенту Грузії активісти влаштували мітинг проти прийняття документу. На знак підтримки опозиціонери вивісили з вікон парламенту прапори Грузії та Євросоюзу.

Також опозиційні депутати розвернули на засіданні комітету плакат з вже відомою на весь світ фразою українського прикордонника "Русский военный корабль иди на...".

Нагадаємо, наприкінці лютого у Грузії представили законопроект про "іноагентів", який фактично копіює російський закон. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, будуть надавати статус "іноагентів".

У деяких випадках за порушення норм цього закону автори пропонують тюремні терміни. Євросоюз раніше заявив, що ухвалення таких законів несумісне з виконанням рекомендацій для набуття Грузією статусу кандидата в члени ЄС.

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