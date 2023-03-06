Драка депутатов и протесты. Парламент Грузии рассматривает скандальный закон об "иноагентах"

Сегодня комитет парламента Грузии по юридическим вопросам приступил к рассмотрению двух законопроектов о так называемых "агентах". Оппозиционные депутаты, в частности Единое Национальное движение, устроили словесные споры с представителями правящей партии "Грузинская мечта".

Кроме того, между парламентариями произошла массовая драка, после которой часть оппозиционеров покинула зал заседания.

Во время рассмотрения скандального закона под зданием парламента Грузии активисты устроили митинг против принятия документа. В знак поддержки оппозиционеры вывесили из окон парламента флаги Грузии и Евросоюза.

Также оппозиционные депутаты развернули на заседании комитета плакат с уже известной на весь мир фразой украинского пограничника "Русский военный корабль иди на...".