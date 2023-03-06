Драка депутатов и протесты. Парламент Грузии рассматривает скандальный закон об "иноагентах"
Парламент Грузии сегодня рассматривает скандальный законопроект об "иноагентах". Из-за обсуждения антиевропейского документа депутаты устроили потасовку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Грузии" и "Грузия Онлайн".
Сегодня комитет парламента Грузии по юридическим вопросам приступил к рассмотрению двух законопроектов о так называемых "агентах". Оппозиционные депутаты, в частности Единое Национальное движение, устроили словесные споры с представителями правящей партии "Грузинская мечта".
Кроме того, между парламентариями произошла массовая драка, после которой часть оппозиционеров покинула зал заседания.
Во время рассмотрения скандального закона под зданием парламента Грузии активисты устроили митинг против принятия документа. В знак поддержки оппозиционеры вывесили из окон парламента флаги Грузии и Евросоюза.
Также оппозиционные депутаты развернули на заседании комитета плакат с уже известной на весь мир фразой украинского пограничника "Русский военный корабль иди на...".
Напомним, в конце февраля в Грузии представили законопроект об "иноагентах", который является фактически копией российского закона. Согласно документу, СМИ и общественным организациям, получающим финансирование из-за границы, будут предоставлять статус "иноагентов".
В некоторых случаях за нарушение норм этого закона авторы предлагают тюремные сроки. Евросоюз ранее заявил, что принятие таких законов несовместимо с выполнением рекомендаций по приобретению Грузией статуса кандидата в члены ЕС.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.