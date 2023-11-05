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Бій Усика та Ф'юрі не відбудеться до кінця року. Промоутер назвав орієнтовні терміни

Неділя 05 листопада 2023 15:00
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Бій Усика та Ф'юрі не відбудеться до кінця року. Промоутер назвав орієнтовні терміни Фото: Олександр Усик й Тайсон Ф'юрі (РБК-Україна, колаж)
Автор: Сергій Пишкін

Боксерський бій українця Олександра Усика та британця Тайсона Ф'юрі було перенесено на початок 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на промоутера Олександра Усика, Олександра Красюка в ефірі iFL TV.

Попри те, що Олександр Усик наполягав на проведенні бою з Ф'юрі в грудні 2023-го, все ж сторони погодили нові терміни поєдинку.

"Ми очікували, що бій відбудеться 23 грудня. Такою була наша домовленість, яку підписали обидві сторони. Але ми вже деякий час займаємося боксом і всі знаємо, що якщо боєць не готовий і не бажає виходити на ринг, його не можна змусити. Він ніколи цього не зробить, але весь світ чекає великого бою. Тому ми повинні бути гнучкими", - заявив Красюк.

За словами промоутера, боксери битимуться на початку 2024 року. Наразі Усик знімає всі відео для майбутнього бою й повертається до свого тренувального табору в Іспанії.

"Думаю, наступного тижня щось буде оголошено. Тому раніше наступного тижня нічого конкретного не буду казати", - додав Красюк.

Бій Усика та Ф'юрі

Боксерський бій Олександра Усика й Тайсона Ф'юрі визначить першого в історії абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі в епоху чотирьох основних організацій:

  • Усик утримує пояси WBA, WBO та IBF;
  • Тайсон - титул WBC.

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Олександр Усик Тайсон Ф'юрі
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