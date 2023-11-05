Бій Усика та Ф'юрі не відбудеться до кінця року. Промоутер назвав орієнтовні терміни

Боксерський бій українця Олександра Усика та британця Тайсона Ф'юрі було перенесено на початок 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на промоутера Олександра Усика, Олександра Красюка в ефірі iFL TV.

Попри те, що Олександр Усик наполягав на проведенні бою з Ф'юрі в грудні 2023-го, все ж сторони погодили нові терміни поєдинку.

"Ми очікували, що бій відбудеться 23 грудня. Такою була наша домовленість, яку підписали обидві сторони. Але ми вже деякий час займаємося боксом і всі знаємо, що якщо боєць не готовий і не бажає виходити на ринг, його не можна змусити. Він ніколи цього не зробить, але весь світ чекає великого бою. Тому ми повинні бути гнучкими", - заявив Красюк.

За словами промоутера, боксери битимуться на початку 2024 року. Наразі Усик знімає всі відео для майбутнього бою й повертається до свого тренувального табору в Іспанії.

"Думаю, наступного тижня щось буде оголошено. Тому раніше наступного тижня нічого конкретного не буду казати", - додав Красюк.

Бій Усика та Ф'юрі

Боксерський бій Олександра Усика й Тайсона Ф'юрі визначить першого в історії абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі в епоху чотирьох основних організацій: