Бой Усика и Фьюри не состоится до конца года. Промоутер назвал ориентировочные термины

Боксерский бой украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри был перенесен на начало 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на промоутера Александра Усика, Александра Красюка в эфире iFL TV.

Несмотря на то, что Александр Усик настаивал на проведении боя с Фьюри в декабре 2023-го, все же стороны согласовали новые сроки поединка.

"Мы ожидали, что бой состоится 23 декабря. Такой была наша договоренность, которую подписали обе стороны. Но мы уже некоторое время занимаемся боксом и все знаем, что если боец не готов и не желает выходить на ринг, его нельзя заставить. Он никогда этого не сделает, но весь мир ждет большого боя. Поэтому мы должны быть гибкими", - заявил Красюк.

По словам промоутера, боксеры будут драться в начале 2024 года. Сейчас Усик снимает все видео для будущего боя и возвращается в свой тренировочный лагерь в Испании.

"Думаю, на следующей неделе что-то будет объявлено. Поэтому раньше следующей недели ничего конкретного не буду говорить", - добавил Красюк.

Бой Усика и Фьюри

Боксерский бой Александра Усика и Тайсона Фьюри определит первого в истории абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в эпоху четырех основных организаций: