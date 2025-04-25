Бій Усик - Дюбуа 2 перенесено: нова дата поєдинку за титул абсолютного чемпіона

Олександр Усик і Даніель Дюбуа вже скоро проведуть реванш за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі - стала відома нова дата бою за всі пояси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на авторитетне боксерське видання The Ring.
Олександр Усик і Даніель Дюбуа проведуть бій-реванш 19 липня 2025 року на легендарному стадіоні "Вемблі" в Лондоні.
Спочатку поєдинок планували на 12 липня, однак організатори вирішили перенести його на тиждень пізніше.
Це буде повторна зустріч українця й британця: у серпні 2023 року Усик здобув перемогу технічним нокаутом у дев’ятому раунді.
Організація реваншу виявилася непростою. Усик мав провести обов’язковий захист титулу WBO проти Джозефа Паркера, а Дюбуа повинен був битися за пояс IBF з Дереком Чісорою. Ба більше, Міжнародна боксерська федерація зобов'язала свого чемпіона провести захист титулу по лінії організації.
Однак через високий інтерес з боку промоутерів та трансляторів, а також після петиції про надання реваншу статусу пріоритетного WBO дозволила поєдинок, а команда Усика офіційно звернулася з проханням зробити виняток.
Останній раз український боксер виходив у ринг у грудні 2024 року в реванші з Ф’юрі. Дюбуа ж не боксував із вересня - відтоді, як нокаутував Ентоні Джошуа в п’ятому раунді. Тож бій на "Вемблі" обіцяє бути не просто реваншем, а великим поверненням обох боксерів і головною подією року у світі боксу.
Тим часом букмекери одностайно вважають Усика фаворитом майбутнього поєдинку. Середні коефіцієнти на результат бою виглядають наступним чином:
Букмекери оцінюють ймовірність дострокової перемоги Усика (нокаутом або технічним нокаутом) з коефіцієнтами близько 1.40-1.52, тоді як перемога за очками оцінюється в межах 3.40-3.60.
Більшість боксерських аналітиків та колишніх чемпіонів також схиляються до перемоги Усика, проте деякі вважають, що Дюбуа має шанси на реванш.
Так, колишній чемпіон світу Тоні Беллью думає, що "Дюбуа буде зупинений між восьмим і дванадцятим раундами".
Ще один екс-чемпіон світу Дюк Маккензі впевнений, що українець "завершить кар'єру непереможеним".
А от британський тренер Марк Тіббс наголошує, що "Дюбуа став краще після попереднього бою".
"Якщо він з самого початку перетворить поєдинок у технічний бій, тоді це буде справжній близький реванш. Шанси 50 на 50", - каже він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Усик активно шукає спаринг-партнерів для підготовки до нового бою.
Також нещодавно в інтерв'ю РБК-Україна тренер чемпіонів оцінив шанси нашого спортсмена в боях з Дюбуа та Паркером.