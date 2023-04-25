Бій за "дорогу життя". Українські захисники показали, як штурмують позиції росіян

Українські штурмовики показали бій за контроль над "дорогою життя" до Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 3-ї окремої штурмової бригади.

"Бій за останню дорогу. Завдання - штурмувати ворога та здобути контроль над "дорогою життя". Це єдиний асфальтований шлях до Бахмута", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають бійці, умовами штурму є складна ділянка фронту. Ворог блокує зв’язок, а бої відбуваються у мокрих земляних траншеях.