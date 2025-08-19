UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Бив КАБами по Маріуполю: СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу

Фото: знищений росіянам драмтеатр Маріуполя (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Служба безпеки України заочно оголосила про підозру російському генералу Миколі Гостєву. Він наказав бомбардувати Маріуполь у 2022 році, в тому числі пологовий будинок та театр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

 

Зазначається, що командувач 4-ї армії військово-повітряних сил Південного військового округу РФ генерал-лейтенант Микола Гостєв підозрюється у численних воєнних злочинах. Серед них - наказ в березні 2022 року бомбардувати центр Маріуполя.

"Як встановило розслідування, рашисти прицільно атакували будівлю пологового відділення міської лікарні № 3, житлові будинки та обласний драматичний театр. Для здійснення ударів окупанти задіяли 10 бойових літаків: винищувачі Су-30СМ (М2) та фронтові бомбардувальники Су-24М", - сказано у повідомленні.

Вказані літаки прицільно вдарили по пологовому відділенню та драмтеатру у Маріуполі фугасними авіабомбами ФАБ-500. Також вони знищували житлову забудову в центрі міста.

"На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Гостєву про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, поєднані з умисним вбивством, вчинені за попередньою змовою групою осіб)", - додали в СБУ.

Фото: воєнний злочинець генерал Гостєв (Служба безпеки України)

 

Нагадаємо, що це вже не перша підозра російському генералу. В липні 2023 року СБУ оголосила Гостєву підозру у вчиненні воєнних злочинів - в тому числі у масованих авіаційних бомбардуваннях Маріуполя.

Також нещодавно Служба безпеки України заочно повідомила про підозру генералу та полковнику армії РФ, які командували ракетним ударом по Київській телевежі у березні 2022 року.

Служба безпеки УкраїниВійна в Україні