Битвы гигантов в АПЛ и возобновление биатлона: главные события спорта первых дней нового года
Новый год начнется топовыми матчами в английской Премьер-лиге. А на Рождество возобновится после новогодних каникул биатлонный сезон.
Расписание главных спортивных событий 1-7 января - в материале РБК-Украина.
1 января
14:30. Футбол, АПЛ. Арсенал - Ман Сити (Setanta+)
17:00. Футбол, АПЛ. Блэкпул - Халл Сити (Setanta)
17:00. Футбол, АПЛ. Уотфорд - Тоттенхэм (Setanta+)
19:30. Футбол, АПЛ. Кристал Пэлас - Вест Хэм (Setanta+)
21:00. Хоккей, НХЛ. Нью-Йорк - Эдмонтон (Setanta)
2 января
02:00. Хоккей, НХЛ. Миннесота - Сент-Луис (Setanta)
05:30. Хоккей, НХЛ. Лос-Анджелес - Филадельфия (Setanta)
15:00. Футбол, Ла Лига. Хетафе - Реал (Megogo Футбол первый)
16:00. Футбол, АПЛ. Брентфорд - Астон Вилла (Setanta)
17:15. Футбол, Ла Лига. Атлетико - Райо Вальекано (Megogo Футбол первый)
17:15. Футбол, Ла Лига. Эльче - Гранада (Megogo Футбол второй)
18:30. Футбол, АПЛ. Челси - Ливерпуль (Setanta+)
19:30. Футбол, Ла Лига. Бетис - Сельта (Megogo Футбол первый)
19:30. Футбол, Ла Лига. Алавес - Реал Сосьедад (Megogo Футбол второй)
20:00. Хоккей, НХЛ. Питтсбург - Сан Хосе (Setanta)
20:00. Хоккей, НХЛ. Вегас - Виннипег (Setanta)
22:00. Футбол, Ла Лига. Мальорка - Барселона (Megogo Футбол первый)
22:30. Баскетбол, НБА. Торонто - Нью-Йорк (Setanta+)
3 января
19:30. Футбол, АПЛ. МЮ - Вурверхэмптон (Setanta+)
5 января
21:45. Футбол, Кубок английской лиги. Челси - Тоттенхэм (Setanta+)
6 января
15:05. Биатлон, Кубок мира. Спринт, мужчины (UA: Перший)
21:45. Футбол, Кубок английской лиги. Арсенал - Ливерпуль (Setanta+)
7 января
15:05. Биатлон, Кубок мира. Спринт, мужчины (UA: Перший)
15:15. Биатлон, Кубок мира. Спринт, женщины (UA: Перший)