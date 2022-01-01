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Битвы гигантов в АПЛ и возобновление биатлона: главные события спорта первых дней нового года

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Суббота 01 января 2022 10:20
Битвы гигантов в АПЛ и возобновление биатлона: главные события спорта первых дней нового года Фото: новый год начнется топовыми матчами в АПЛ (на фото игроки "Ман Сити" Рахим Стерлинг и Бернардо Силва) (twitter.com/MailSport)
Автор: Игорь Литвиненко

Новый год начнется топовыми матчами в английской Премьер-лиге. А на Рождество возобновится после новогодних каникул биатлонный сезон.

Расписание главных спортивных событий 1-7 января - в материале РБК-Украина.

1 января

14:30. Футбол, АПЛ. Арсенал - Ман Сити (Setanta+)

17:00. Футбол, АПЛ. Блэкпул - Халл Сити (Setanta)

17:00. Футбол, АПЛ. Уотфорд - Тоттенхэм (Setanta+)

19:30. Футбол, АПЛ. Кристал Пэлас - Вест Хэм (Setanta+)

21:00. Хоккей, НХЛ. Нью-Йорк - Эдмонтон (Setanta)

2 января

02:00. Хоккей, НХЛ. Миннесота - Сент-Луис (Setanta)

05:30. Хоккей, НХЛ. Лос-Анджелес - Филадельфия (Setanta)

15:00. Футбол, Ла Лига. Хетафе - Реал (Megogo Футбол первый)

16:00. Футбол, АПЛ. Брентфорд - Астон Вилла (Setanta)

17:15. Футбол, Ла Лига. Атлетико - Райо Вальекано (Megogo Футбол первый)

17:15. Футбол, Ла Лига. Эльче - Гранада (Megogo Футбол второй)

18:30. Футбол, АПЛ. Челси - Ливерпуль (Setanta+)

19:30. Футбол, Ла Лига. Бетис - Сельта (Megogo Футбол первый)

19:30. Футбол, Ла Лига. Алавес - Реал Сосьедад (Megogo Футбол второй)

20:00. Хоккей, НХЛ. Питтсбург - Сан Хосе (Setanta)

20:00. Хоккей, НХЛ. Вегас - Виннипег (Setanta)

22:00. Футбол, Ла Лига. Мальорка - Барселона (Megogo Футбол первый)

22:30. Баскетбол, НБА. Торонто - Нью-Йорк (Setanta+)

3 января

19:30. Футбол, АПЛ. МЮ - Вурверхэмптон (Setanta+)

5 января

21:45. Футбол, Кубок английской лиги. Челси - Тоттенхэм (Setanta+)

6 января

15:05. Биатлон, Кубок мира. Спринт, мужчины (UA: Перший)

21:45. Футбол, Кубок английской лиги. Арсенал - Ливерпуль (Setanta+)

7 января

15:05. Биатлон, Кубок мира. Спринт, мужчины (UA: Перший)

15:15. Биатлон, Кубок мира. Спринт, женщины (UA: Перший)

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