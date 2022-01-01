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Битви гігантів в АПЛ і відновлення біатлону: головні події спорту перших днів нового року

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Субота 01 січня 2022 10:20
Битви гігантів в АПЛ і відновлення біатлону: головні події спорту перших днів нового року Фото: Новий рік почнеться топовими матчами в АПЛ (на фото гравці "Ман Сіті" Рахім Стерлінг і Бернардо Сілва) (twitter.com/MailSport)
Автор: Ігор Литвиненко

Новий рік розпочнеться топовими матчами в англійській Прем'єр-лізі. А на Різдво відновиться після новорічних канікул біатлонний сезон.

Розклад головних спортивних подій 1-7 січня - в матеріалі РБК-Україна.

1 січня

14:30. Футбол, АПЛ. Арсенал-Ман Сіті (Setanta+)

17:00. Футбол, АПЛ. Блекпул-Халл Сіті (Setanta)

17:00. Футбол, АПЛ. Уотфорд-Тоттенхем (Setanta+)

19:30. Футбол, АПЛ. Крістал Пелас-Вест Хем (Setanta+)

21:00. Хокей, НХЛ. Нью-Йорк-Едмонтон (Setanta)

2 січня

02:00. Хокей, НХЛ. Міннесота-Сент-Луїс (Setanta)

05:30. Хокей, НХЛ. Лос-Анджелес-Філадельфія (Setanta)

15:00. Футбол, Ла Ліга. Хетафе-Реал (MEGOGO Футбол перший)

16:00. Футбол, АПЛ. Брентфорд-Астон Вілла (Setanta)

17:15. Футбол, Ла Ліга. Атлетіко-Райо Вальєкано (MEGOGO Футбол перший)

17:15. Футбол, Ла Ліга. Ельче-Гранада (MEGOGO Футбол другий)

18:30. Футбол, АПЛ. Челсі-Ліверпуль (Setanta+)

19:30. Футбол, Ла Ліга. Бетіс-Сельта (MEGOGO Футбол перший)

19:30. Футбол, Ла Ліга. Алавес-Реал Сосьєдад (MEGOGO Футбол другий)

20:00. Хокей, НХЛ. Піттсбург-Сан Хосе (Setanta)

20:00. Хокей, НХЛ. Вегас-Вінніпег (Setanta)

22:00. Футбол, Ла Ліга. Мальорка-Барселона (MEGOGO Футбол перший)

22:30. Баскетбол, НБА. Торонто-Нью-Йорк (Setanta+)

3 січня

19:30. Футбол, АПЛ. МЮ - Вурверхэмптон (Setanta+)

5 січня

21:45. Футбол, Кубок Англійської Ліги. Челсі-Тоттенхем (Setanta+)

6 січня

15:05. Біатлон, Кубок світу. Спринт, чоловіки (UA: Перший)

21:45. Футбол, Кубок Англійської Ліги. Арсенал-Ліверпуль (Setanta+)

7 січня

15:05. Біатлон, Кубок світу. Спринт, чоловіки (UA: Перший)

15:15. Біатлон, Кубок світу. Спринт, жінки (UA: Перший)

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