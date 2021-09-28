Битва за реформу. Чем закончится конфликт Зеленского и судебной власти

Судебная реформа от Зеленского содержит в себе два основных пункта – запуск Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и "очищение" Высшего совета правосудия (ВСП). Это два основных органа в украинской системе правосудия.

Первый – отбирает судей и проводит их переаттестацию (квалифоценивание). Второй – решает вопросы назначения, увольнения и наказания "служителей Фемиды". Он также заведует финансами судебной системы, оценивает профильные законопроекты и формирует всю сетку судов по стране. Тот, кто контролирует эти два органа, фактически сможет управлять судьбой всей судебной системой Украины.

Каждая политическая сила, приходя к власти, пыталась ее реформировать. Не стала исключением и команда Зеленского. Но Офис президента и его партия "Слуга народа" претендуют на своеобразный рекорд в этой сфере – за 2,5 года у власти они пытаются запустить уже второй вариант судебной реформы.

Обе попытки, на данный момент, нельзя назвать успешными. При этом история показывает, что именно реформирование сферы правосудия встречает наиболее ожесточенное сопротивление внутри страны.

Решающий голос

Придя к власти в 2019 году, команда Зеленского основной удар "турбо-реформирования" обрушила в первую очередь на органы системы правосудия – ВСП и ВККС. Необходимый для этого закон был разработан в Офисе президента и оперативно принят Верховной радой в октябре 2019 года.

Итогом той реформы стала остановка работы ВККС. Новый состав комиссии необходимо было набрать на конкурсе с привлечением иностранных экспертов, который так и не состоялся. Высший совет правосудия, хоть и продолжил работу, но должен был подвергнуться "очищению" со стороны специальной комиссии.

В эту этическую комиссию вошли бы по три представителя от Совета и три иностранных эксперта. Принцип голосования в комиссии предполагал, что решения будут принимать простым большинством, решающую роль международными могли бы сыграть только в случае паритета голосов.

Та реформа забуксовала уже на старте. Международные организации, недовольные, что команда власти проигнорировала их пожелания при подготовке законопроекта, не прислали своих делегатов в Украину. А без иностранцев ни перезапуск ВККС, ни "очищение" ВСП начаться не могли. Более того, уже в марте 2020 года Конституционный суд полностью "похоронил" президентский закон, признав неконституционными ключевые его положения, в том числе, создание Этической комиссии.

Конституционный суд не одобрил рефорсу Зеленского (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Неудачная реформа привела к тому, что ситуация в системе правосудия начала стремительно ухудшаться. Дефицит трети судей, недостаток финансирования аппаратов судов, низкий уровень доверия граждан к отечественной "Фемиде" и настойчивые пожелания западных партнеров не оставляли другого выбора украинским властям, как сесть за написание нового проекта изменений.

Новые законопроекты о реформировании органов правосудия команда Зеленского подготовила в начале 2021 года. Их идея во многом оставалась прежней – набрать "добропорядочные" составы Высшей квалифкомисии судей и Высшего совета правосудия с помощью конкурсных комиссий.

Но теперь обе комиссии будут полностью состоять из украинских юристов: три представителя от Совета судей и по одному от Совета прокуроров, Совета адвокатов и Нацакадемии юридических наук. Решение отборщики смогут принимать простым большинством голосов.

Впрочем, есть один нюанс. Первый состав этих комиссий и процедура голосования будут совсем другими – в нем половину мест займут "иностранные эксперты", а их голос будет иметь решающее значение. Для успешного голосования за новый состав Высшей квалификационной комиссии судей необходимо получить как минимум четыре голоса членов конкурсной комиссии: два голоса "иностранцев" и два голоса "украинцев".

А вот при отборе и проверке добропорядочности членов Высшего совета правосудия схема голосования будет еще сложнее. Для позитивного результата достаточно большинства голосов от присутствующих членов Этического совета, но среди них обязательно должно быть два от "иностранцев". Получается, что теоретически решение об увольнении/отстранении того или иного члена ВСП смогут принять только представители от международных организаций, без учета мнения украинских "служителей Фемиды".

Именно такой "дисбаланс" и взбудоражил украинскую систему правосудия. Совет судей 13 сентября отказался делегировать своих представителей в Этический совет. При этом в конкурсную комиссию по отбору ВККС, где голосование является более-менее паритетным, орган судейского самоуправления своих представителей без проблем отправил.

Следует отметить, что международные организации своих экспертов в конкурсные комиссии уже делегировали. Среди них, например, экс-генпрокурор Эстонии Лавли Перлинг, бывшие судьи из США (Стивен Маркмен, Розмари Баркетт, Роберт Корди), Англии (Энтони Хупер, Девид Келверт-Смит), Германии (Тилман Хоппе), Канады (Тед Зажечны), Словении (Алеш Залар) и Гватемалы (Клаудия Эскобар).

Украинские же юристы, по словам главы Совета судей Богдана Монича, не горят желанием идти в орган, где будут просто "статистами". Он настаивает, что в законе нужно изменить процедуру голосования и сделать весомым голос отечественных делегатов.

"Это не только нам не нравится, но и самим кандидатам не нравится. Какой мотив ему (кандидату от Совета судей, – ред.) идти работать в орган, где его вообще могут не услышать? То есть он там будет просто "свадебным генералом", – объяснил Монич в беседе с изданием.

Глава комитета парламента по вопросам правосудия Андрей Костин ("Слуга народа") отметает претензии, что предложенная формула голосования отдает украинскую судебную систему в руки иностранцев.

"Все эти разговоры про угрозу суверенитету – это 100% манипуляция. Потому что по всем этим вопросам и с избранием членов ВККС и с проверками членов ВСП всегда окончательное решение будет принимать орган государственной власти Украины", – сказал он в комментарии РБК-Украина.

Костин не видит оснований говорить о "внешнем управлении" из-за ситуации с судами (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Министр юстиции Денис Малюська солидарен с коллегой из провластной команды. По его мнению, иностранцы в Этическом совете будут просто гарантировать его независимость и объективность.

"Никто не говорит, что иностранцы вообще будут скоординировано как-то действовать между собой. Здесь скорее речь может идти об их независимости" – убежден представитель Кабмина.

Бывший член Общественного совета добропорядочности Роман Куйбида говорит, что на своем опыте столкнулся с тем, что во многих конкурсных комиссиях были "карманные делегаты". Но представляли они как раз не иностранные организации, а украинские органы власти.

"Международным представителям даже мысль бы не пришла собираться где-то отдельно и прятаться от украинских членов. Это все абсолютно высосано из пальца. Я, наоборот, допускаю, что украинские члены могли бы такое делать", – уверен эксперт.

Выход из ситуации

Демарш Совета судей не остался без внимания высших органов власти. Уже к вечеру 13 сентября Офис президента разродился гневным заявлением от имени главы государства.

"Я не допущу блокирования главной реформы страны, которую обещал украинцам и которую инициировал. Каждое незаконное действие, направленное на блокирование судебной реформы, получит немедленную оценку и отпор", – заявил Зеленский и вызвал на Банковую главу Совета судей, председателя Верховного Суда, представителей Верховной рады и послов "Большой семерки".

Их встреча, по данным источника РБК-Украина, прошла отнюдь не в конструктивной атмосфере – "каждый из участников остался при своем мнении". Совместное заявление по итогам встречи также не несло конкретики. Стороны отметили "решающее значение" президентской судебной реформы для будущего страны и выразили "обеспокоенность" действиями Совета судей.

Впрочем, даже такой вариант заявления отказались подписать как послы G-7, так и представители украинской системы правосудия. Как объяснила глава ВС Валентина Данишевская, представитель судебной власти не вправе подписывать "политические заявления".

Она также признала, что "дискуссии, к сожалению, на этом мероприятии не получилось". В то же время, Данишевской удалось провести отдельную встречу с главой ОП Андреем Ермаком, которая, по ее словам, прошла "более конструктивно".

Зеленский вызывал на Банковую верхушку судебной власти (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Встречи в президентской канцелярии предоставили судебной реформе №2 еще один шанс не провалиться окончательно.

Так, Совет судей с 21 сентября объявил повторный отбор желающих стать делегатами в Этический совет, а Верховный Суд отложил пленум, на котором планировал заявить о неконституционности президентского закона. Впрочем, Богдан Монич не готов утверждать, что повторный отбор делегатов в Этический совет будет успешным.

"Я не могу на 100% это гарантировать. Потому что, если мы отбираем членов Этического совета, то это должен быть человек, который, в том числе и мне должен понравиться и каждому члену Совета судей. То есть это (отбор членов Этического совета, – ред.) будет зависеть от качества тех кандидатов, которые подадутся", – отметил он.

Глава правового комитета Верховной рады Андрей Костин ("Слуга народа") надеется, что Совет судей все-таки выполнит свою функцию и разблокирует реформу. Иначе могут быть приняты "определенные меры". По его словам, судейское сообщество не может блокировать закон, только потому что он ему не нравится.

"У судей не может быть своего интереса к тому, кто будет членом Высшего совета правосудия или Высшей квалифкомиссии судей. У них не может быть своего корпоративного интереса, у них задача - просто рассматривать дела и выносить решения", – подчеркнул он в комментарии РБК-Украина.

Какие именно "меры" могут быть предприняты глава комитета не сказал. В то же время источник издания в монобольшинстве отметил, что рассматривается возможность внести изменения в законодательство и просто-напросто лишить "строптивый" Совет судей права формировать Этический совет.

Костин также предупредил Верховный Суд, который 8 октября опять соберет пленум, чтобы рассмотреть вопрос конституционности судебной реформы. Если ВС все-таки направит его в Конституционный суд, то проявит свою "политическую позицию", убежден депутат.

"На мой взгляд, это будет скорее политическая позиция, нежели позиция, за которой стоят юридические аргументы. Это мое мнение, и я от него не отказываюсь. Народ оценит такого рода действие, если оно будет. Я все-таки надеюсь на то, что Верховный Суд не пойдет на поводу у ВСП и все-таки сконцентрируется на том, чтобы заниматься своей прямой деятельностью – рассматривать дела", – заявил глава комитета.

Он признает, что во власти надеются на разблокирование реформы в ближайшее время. Несмотря на то, что предусмотренные законом сроки уже пропущены, шанс запустить преобразования украинского правосудия еще остается.

* * *

Судебная система Украины вступает в очередную зону турбулентности и противостояния между ветвями власти. Непродуманные шаги как со стороны законодателя, так и со стороны самих "служителей Фемиды" привели к тому, что суды в стране могут полностью остановиться в ближайшем будущем.

Один орган правосудия уже два года как прекратил работу, а второй балансирует на грани кворума. Районные суды в регионах страны закрываются, а дефицит их сотрудников растет в геометрической прогрессии. В таких условиях кардинальная реформа может оказаться в роли ножа хирурга, который способен как спасти жизнь тяжело больному пациенту, так и окончательно ее загубить.