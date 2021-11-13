Битва конкурентов Украины и Формула 1: главные спортивные события выходных

На этих выходных стартуют решающие поединки футбольного отбора на Чемпионат мира-2022. Также в воскресенье состоится гран-при Формулы 1 в Бразилии, а украинские баскетболистки встретятся с финками во втором матче квалификации на Евробаскет-2023.
Подробнее о главных спортивных событиях - в материале РБК-Украина.
Футбол. Отбор на ЧМ-2022. Босния - Финляндия 16:00 (Футбол 2)
Футбол. Отбор на ЧМ-2022. Франция - Казахстан 21:35 (Футбол 2)
Формула 1. Гран-при Бразилии. Спринт 21:25 (Setanta)
UFC. Вегас 42. Холлоуэй - Родригес 23:00 (Setanta)
Гандбол. Европейский кубок, квалификация, женщины. ГАЛЫЧАНКА - Ювента 14:55 (XSport)
Футбол. Отбор на ЧМ-2022. Словения - Кипр 15:50 (Футбол 1)
Футбол. Отбор на ЧМ-2022. Мальта - Словакия 15:50 (Футбол 2)
Футбол. Отбор на ЧМ-2022. Хорватия - Россия 15:50 (Футбол 3)
Баскетбол. Квалификация на Чемпионат Европы-2023, женщины. Финляндия - УКРАИНА 16:55 (XSport)
Футбол. Отбор на ЧМ-2022. Венгрия - Германия 18:50 (Футбол 1)
Футбол. Отбор на ЧМ-2022. Сев. Македония - Исландия 18:50 (Футбол 2)
Формула 1. Гран-при Бразилии. Гонка 18:55 (Setanta)
Футбол. Отбор на ЧМ-2022. Испания - Швеция 21:35 (Футбол 2)
Футбол. Отбор на ЧМ-2022. Люксембург - Ирландия 21:35 (Футбол 3)
Футбол. Отбор на ЧМ-2022. Португалия - Сербия 21:40 (Футбол 1)