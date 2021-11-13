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Битва конкурентов Украины и Формула 1: главные спортивные события выходных

Автор: Игорь Литвиненко

На этих выходных стартуют решающие поединки футбольного отбора на Чемпионат мира-2022. Также в воскресенье состоится гран-при Формулы 1 в Бразилии, а украинские баскетболистки встретятся с финками во втором матче квалификации на Евробаскет-2023.

Подробнее о главных спортивных событиях - в материале РБК-Украина.

13 ноября

Футбол. Отбор на ЧМ-2022. Босния - Финляндия 16:00 (Футбол 2)

Футбол. Отбор на ЧМ-2022. Франция - Казахстан 21:35 (Футбол 2)

Формула 1. Гран-при Бразилии. Спринт 21:25 (Setanta)

UFC. Вегас 42. Холлоуэй - Родригес 23:00 (Setanta)

14 ноября

Гандбол. Европейский кубок, квалификация, женщины. ГАЛЫЧАНКА - Ювента 14:55 (XSport)

Футбол. Отбор на ЧМ-2022. Словения - Кипр 15:50 (Футбол 1)

Футбол. Отбор на ЧМ-2022. Мальта - Словакия 15:50 (Футбол 2)

Футбол. Отбор на ЧМ-2022. Хорватия - Россия 15:50 (Футбол 3)

Баскетбол. Квалификация на Чемпионат Европы-2023, женщины. Финляндия - УКРАИНА 16:55 (XSport)

Футбол. Отбор на ЧМ-2022. Венгрия - Германия 18:50 (Футбол 1)

Футбол. Отбор на ЧМ-2022. Сев. Македония - Исландия 18:50 (Футбол 2)

Формула 1. Гран-при Бразилии. Гонка 18:55 (Setanta)

Футбол. Отбор на ЧМ-2022. Испания - Швеция 21:35 (Футбол 2)

Футбол. Отбор на ЧМ-2022. Люксембург - Ирландия 21:35 (Футбол 3)

Футбол. Отбор на ЧМ-2022. Португалия - Сербия 21:40 (Футбол 1)

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