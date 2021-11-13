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Битва конкурентів України та Формула 1: головні спортивні події вихідних

Автор: Ігор Литвиненко

На цих вихідних стартують вирішальні поєдинки футбольного відбору на Чемпіонат світу-2022. Також у неділю відбудеться гран-прі Формули 1 у Бразилії, а українські баскетболістки зустрінуться з фінками у другому матчі кваліфікації на Євробаскет-2023.

Детальніше про головні спортивні події - в матеріалі РБК-Україна.

13 листопада

Футбол. Відбір на ЧС-2022. Боснія-Фінляндія 16:00 (Футбол 2)

Футбол. Відбір на ЧС-2022. Франція-Казахстан 21:35 (Футбол 2)

Формула 1. Гран-прі Бразилії. Спринт 21:25 (Setanta)

UFC. Вегас 42. Холлоуей - Родрігес 23:00 (Setanta)

14 Листопада

Гандбол. Європейський кубок, Кваліфікація, жінки. ГАЛИНЧАНКА - Ювента 14: 55 (XSport)

Футбол. Відбір на ЧС-2022. Словенія-Кіпр 15:50 (Футбол 1)

Футбол. Відбір на ЧС-2022. Мальта-Словаччина 15:50 (Футбол 2)

Футбол. Відбір на ЧС-2022. Хорватія-Росія 15:50 (Футбол 3)

Баскетбол. Кваліфікація на Чемпіонат Європи-2023, жінки. Фінляндія - УКРАЇНА 16: 55 (XSport)

Футбол. Відбір на ЧС-2022. Угорщина-Німеччина 18:50 (Футбол 1)

Футбол. Відбір на ЧС-2022. Сівба. Македонія-Ісландія 18:50 (Футбол 2)

Формула 1. Гран-прі Бразилії. Гонка 18:55 (Setanta)

Футбол. Відбір на ЧС-2022. Іспанія-Швеція 21:35 (Футбол 2)

Футбол. Відбір на ЧС-2022. Люксембург-Ірландія 21:35 (Футбол 3)

Футбол. Відбір на ЧС-2022. Португалія-Сербія 21:40 (Футбол 1)

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