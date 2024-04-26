Битва в честь Гретцки, гонки в Монако и дерби для Зинченко: анонс выходных в спорте

Принципиальное хоккейное противостояние в Лос-Анджелесе, очередной этап Формулы E, баскетбольная встреча Луизианы и Оклахомы, Гран-при Испании в MotoGP и поединки лондонских "Тоттенхэма" и "Арсенала" состоятся в грядущий уикенд.

"Лос-Анджелес" – "Эдмонтон"

27 апреля, 05:30, Лос-Анджелес, Crypto.com Arena, телетрансляция на Setanta Sports+

Знаковые команды в биографии легендарного Уэйна Гретцки пока выдают самую интересную серию первого раунда плей-офф НХЛ. В провинции Альберта команды обменялись победами в результативных поединках. В частности, "Кингз" дожали "Ойлерз" в овертайме. Однако первый претендент на роль главного героя противостояния защищает цвета "Эдмонтона". Лидер "нефтяников" Коннор Макдэвид отдал 6 результативных передач в двух матчах. Пора канадцу еще и забивать самому.

eПри Монако

27 апреля, 16:03, Монте-Карло, Городская трасса Монте-Карло, телетрансляция на Eurosport

Обострилась борьба за титул в "электрической" формуле. В лидеры общего зачета вернулся Паскаль Верляйн. Немец за рулем "Порше" выиграл одну из двух гонок в Мизано и делит первое-второе места с действующим чемпионом Джейком Деннисом ("Андретти"). Сезон 2023/24 ознаменовался незаурядной интригой – на семи этапах было уже 6 (!) разных победителей. Кто знает, возможно, на классической трассе в маленьком княжестве Фортуна улыбнется кому-то из "девственников".

Фото: Паскаль Верляйн на вершине подиума в Мизано (twitter.com/PorscheFormulaE)

"Нью-Орлеан" – "Оклахома-Сити"

27 апреля, 22:30, Новый Орлеан, "Смузи Кинг Центр", телетрансляция на Setanta Sports

Победитель Западной конференции после двух домашних побед будет пытаться добиться успеха в Луизиане. Шей Гилджес-Александер ведет "Тандер" к первому за 8 лет выходу во второй раунд плей-офф. Пока дела у "Оклахомы" обстоят хорошо. Во втором поединке команду "Штата проворных" просто смяла "Пеликанс". "Нью-Орлеан" потерял свой главный актив – Зайон Уильямсон не вернется раньше второго раунда. Но луизианцам сначала нужно отыграть утерянное в Оклахоме.

Мото Гран-при Испании

28 апреля, 15:00, Херес, Автодром Хереса имени Анхеля Ньето, телетрансляция на канале "Первый автомобильный"

Набрал ход Чемпионат мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Вице-чемпион планеты Хорхе Мартин из "Прамака" очертил намерения уйти в отрыв. На первых трех этапах испанец пытался выжать максимум в каждом из шести стартов. К этому моменту он набрал 80 очков и уже на 30 пунктов оторвался от действующего чемпиона Франческо Баньяи ("Дукати"). Правда, между ними расположились еще три мотогонщика. Сможет ли итальянский чемпион испортить домашний этап конкуренту?

Фото: Алеш Эспаргаро и Хорхе Мартин будут соревноваться дома (facebook.com/MotoGP)

"Тоттенхэм" – "Арсенал"

28 апреля, 16:00, Лондон, "Тоттенхэм Стэдиум", телетрансляция на Setanta Sports

После неудачи "Ливерпуля" в Мерсисайдском дерби, похоже, претендентов на титул АПЛ осталось всего двое. Вслед за командой Юргена Клоппа пора беспокоиться Микелю Артете. Его подопечные сыграют дерби Северного Лондона. "Шпоры", конечно, за чемпионство не соревнуются, но имеют свои задачи. Да и поставить подножку в гонке самому принципиальному оппоненту всегда приятно. Осенью "канониры" дважды вели в счете, но победу не удержали. Как будет в гостях?