Биткойн возобновил рост после рекордного падения

Фото: биткойн (cryptoparrot.com)

Криптовалюта подорожала до 38,9 тысяч долларов

Биткойн в четверг, 14 января вырос на 3% до 38 860 долларов. Накануне самая популярная валюта в мире подорожала на 10%.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Биткойн дорожает после падения почти на 12000 долларов с рекордного максимума прошлой недели в 42000 долларов. В начале недели, 11 января, криптовалюта падала до 30 261 доллара.

Как отмечает агентство, интерес к криптовалюте стремительно растет, поскольку институциональные инвесторы начали активно покупать, рассматривая ее как средство защиты от инфляции и как риск получения прибыли, если она получит более широкое распространение.

Как сообщало РБК-Украина, 11 января биткойн упал на 20% после резкого роста в начале января.

Биткойн достиг рекордного максимума в 41 962 доллара 8 января и закончил прошлую неделю с ростом на 15%, что является четвертым подряд двузначным недельным приростом.

Morgan Stanley связывал ценовой рывок с крупными вливаниями Федеральной резервной системы США и других центробанков в экономику. На цену криптовалюты влияют и новости о грядущих успехах в преодолении пандемии коронавируса с помощью вакцин.