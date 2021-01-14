Біткойн відновив зростання після рекордного падіння

Фото: біткойн (cryptoparrot.com)

Криптовалюта подорожчала до 38,9 тисяч доларів

Біткойн у четвер, 14 січня виріс на 3% до 38 860 доларів. Напередодні найпопулярніша валюта в світі подорожчала на 10%.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Біткойн дорожчає після падіння майже на 12000 доларів з рекордного максимуму минулого тижня в 42000 доларів. На початку тижня, 11 січня, криптовалюта падала до 30 261 долара.

Як зазначає агентство, інтерес до криптовалют стрімко зростає, оскільки інституційні інвестори почали активно купувати, розглядаючи її як засіб захисту від інфляції і як ризик отримання прибутку, якщо вона отримає більш широке поширення.

Як повідомляло РБК-Україна, 11 січня біткойн впав на 20% після різкого зростання на початку січня.

Біткойн досяг рекордного максимуму 41 962 долара 8 січня і закінчив минулий тиждень із зростанням на 15%, що є четвертим поспіль двозначним тижневим приростом.

Morgan Stanley пов'язував ціновий ривок з великими вливаннями Федеральної резервної системи США та інших центробанків в економіку. На ціну кріптовалюти впливають і новини про майбутні успіхи у подоланні пандемії коронавірусу за допомогою вакцин.