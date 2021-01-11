Биткойн рухнул на 20% после достижения исторического максимума

Фото: биткойн (cryptoparrot.com)

В понедельник, 11 января, биткойн упал на 20% до 33 447 долларов, самого низкого уровня с 6 января. Самая популярная в мире криптовалюта потеряла около 8,5 тысяч долларов стоимости.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отмечает агентство, криптовалюты обвалились в понедельник, поскольку рост доходности облигаций США в целом поднял доллар и нанес ущерб другим активам, которые не приносят дохода.

Позднее биткойн вырос до 35 192 долларов, что примерно на 16% ниже рекордного пика в 42 000 долларов, который достигла на прошлой неделе самая популярная в мире криптовалюта.

Биткойн достиг рекордного максимума в 41 962 доллара 8 января и закончил прошлую неделю с ростом на 15%, что является четвертым подряд двузначным недельным приростом.

Напомним, стоимость биткойна росла в течение декабря 2020 года. Всего за год биткойн подорожал примерно в три раза. Morgan Stanley связывал ценовой рывок с крупными вливаниями Федеральной резервной системы США и других центробанков в экономику. На цену криптовалюты влияют и новости о грядущих успехах в преодолении пандемии коронавируса с помощью вакцин.