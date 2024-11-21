Біткойн виріс на 40% після перемоги Трампа і наблизився до позначки 100 тисяч доларів

Курс біткойна продовжив рух до позначки 100 тисяч доларів. Інвестори роблять ставку на те, що більш дружній підхід США до регулювання криптовалют за обраного президента Дональда Трампа ознаменує початок епохи буму для цього класу активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ціна біткойна вперше перевищила 96 тисяч доларів 21 листопада, досягнувши максимуму у 96 898 доларів.

Ціна криптовалюти зросла більш ніж удвічі цього року і піднялася приблизно на 40% за два тижні з того часу, як Трамп був обраний наступним президентом США і в Конгрес було обрано багато законодавців, які підтримують криптовалюту.

"Хоча зараз він упевнено перебуває в зоні перекупленості, він наближається до рівня 100 тисяч доларів", - сказав аналітик IG Markets Тоні Сікамор.

У ході своєї передвиборчої кампанії Трамп активно використовував цифрові активи, пообіцявши зробити Сполучені Штати "криптостолицею планети" і накопичити національний запас біткойнів.

Понад 4 мільярди доларів надійшло до американських біржових фондів біткойнів з моменту виборів. Цього тижня відбувся сильний дебют опціонів ETF BlackRock.

Акції, пов'язані з криптовалютою, стрімко ростуть разом із ціною біткойна. Акції майнера біткоїнів MARA Holdings зросли майже на 14% за ніч, тоді як MicroStrategy, збиткова компанія-розробник програмного забезпечення, що скуповувала біткойни, зросла на 10%, піднявши свою ринкову капіталізацію понад 100 мільярдів доларів.

"Багато хто запитує, чи внесе ця адміністрація ясність у регулювання, на яку так чекала криптоспільнота. Ймовірно, поки що зарано про це говорити", - сказав Вілл Пек, голова відділу цифрових активів у WisdomTree, глобальному емітенті біржових фондів.

За його словами, ситуація є оптимістичною не тільки для біткойну або криптовалют в цілому, але й для всієї екосистеми на основі блокчейну, яка розвивається сьогодні.