Біткойн упав до нового мінімуму на тлі розпродажу на світових фондових ринках

Курс біткойна впав до нового двомісячного мінімуму, оскільки розпродаж охопив світові фінансові ринки. Криптовалюта знизилася в четвер, 17 серпня, на 7,2%, що стало найбільшим одноденним падінням з листопада 2022 року, коли впала провідна біржа FTX.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Курс біткойна впав у п'ятницю до 26 172 доларів, найнижчого рівня із середини червня.

Світові ринки захлеснула хвиля розпродажів: основні індекси Уолл-стріт закрилися в четвер зниженням, а азіатські акції вже третій тиждень зазнають збитків через побоювання з приводу економіки Китаю та побоювання, що процентні ставки в США залишатимуться вищими протягом тривалого часу, враховуючи стійку економіку.

Джозеф Едвардс, керівник відділу досліджень Enigma Securities, пояснив рух ціни біткойна низькою волатильністю та відсутністю ентузіазму з боку роздрібних інвесторів. В останні місяці біткойн вагався близько 30 тисяч доларів.