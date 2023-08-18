Биткойн упал до нового минимума на фоне распродажи на мировых фондовых рынках

Курс биткойна упал до нового двухмесячного минимума, поскольку распродаж охватила мировые финансовые рынки. Криптовалюта снизилась в четверг, 17 августа, на 7,2%, что стало самым большим однодневным падением с ноября 2022 года, когда рухнула ведущая биржа FTX.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Курс биткойна упал в пятницу до 26 172 долларов, самого низкого уровня с середины июня.

Мировые рынки захлестнула волна распродаж: основные индексы Уолл-стрит закрылись в четверг снижением, а азиатские акции уже третью неделю несут убытки из-за опасений по поводу экономики Китая и опасений, что процентные ставки в США будут оставаться выше в течение длительного времени, учитывая устойчивую экономику.

Джозеф Эдвардс, руководитель отдела исследований Enigma Securities, объяснил движение цены биткойна низкой волатильностью и отсутствием энтузиазма со стороны розничных инвесторов. В последние месяцы биткойн колебался около 30 тысяч долларов.