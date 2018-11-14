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Биткойн упал до минимума за 2018 год

Новости » Финансы    14.11.2018 - 20:37
Биткойн упал до минимума за 2018 год
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Курс криптовалюты достиг 5,754 тыс. долларов

Курс криптовалюты биткойн (Bitcoin) в среду, 14 ноября, снизился более, чем на 10%, и достиг нового минимума 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные портала MarketWatch и CoinDesk.

Сообщается, что сегодня на торгах биткойн упал ниже отметки в 6 тыс. долларов. По состоянию на 20:55 (по киевскому времени) курс криптовалюты достиг 5,754 тыс. долларов.

Напомним, биткоин 1 октября торговался ниже 6,6 тыс. долларов за монету.

Отметим, что стоимость одной монеты биткойна приблизилась к историческому максимуму (около 20 тыс. долларов) в декабре 2017 года. В начале 2018 года на рынке криптовалют началась стагнация. 

Так, курс биткоин 16 января 2018 года упал до минимального уровня с начала декабря 2017 года, понизившись до отметки в 12 тыс. долларов. Курс биткоина обвалился на 43% с максимального уровня декабря 2017 года, когда цена криптовалюты достигал 20,09 тыс. долларов.

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