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Біткойн впав більш ніж на 10%: що послужило причиною

Новость на русском → Україна, П'ятниця 23 квітня 2021 11:38
Біткойн впав більш ніж на 10%: що послужило причиною Фото: Біткойн рекордно обвалився через план Байдена (cryptoparrot.com)
Автор: Олександр Білоус

Біткойн впав у п'ятницю, 23 квітня, на тлі чуток про те, що план президента США Джо Байдена щодо підвищення податків на приріст капіталу обмежить інвестиції в цифрові активи. Найпопулярніша в світі криптовалюта подешевшала на 12% до 47 714 доларів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Падіння відбулося після того, як в четвер Байден оприлюднив ряд пропонованих змін в Податковому кодексі США, в тому числі план майже подвоїти податки на приріст капіталу до 39,6% для людей, які заробляють більше 1 мільйона доларів.

У той час як в соціальних мережах з'являлися повідомлення про те, що план завдає шкоди криптовалютам. Водночас трейдери та аналітики кажуть, що зниження, ймовірно, тимчасове, на тлі зростаючого визнання роздрібними та інституційними інвесторами цифрових валют в якості законного класу активів.

"Це те, про що всі зараз говорять", - сказав Кріс Вестон, керівник відділу досліджень Pepperstone Markets Ltd, валютного брокера з Мельбурна, маючи на увазі Податковий план Байдена.

План Байдена щодо збільшення податку приріст капіталу викликав падіння під час торгівлі криптовалютами в Нью-Йорку, яке продовжилося на азіатській сесії, але, за словами трейдерів, спокій скоро повернеться

"Західні фонди почали агресивно позбавлятися від біткойнів на тлі податкового плану Байдена",- сказав Аві Фельман, головний трейдер і керуючий портфелем BlockTower Capital, інвестиційної компанії в області криптовалют і блокчейнів в Нью-Йорку.

"Врешті - решт, продажі, викликані новинами, зазвичай змінюють напрямок", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, Банк Англії розгляне питання про "бриткойн" або підтримувану Центральним банком цифрову валюту.

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