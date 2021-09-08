Биткойн сильно пострадал от неудачного введения криптовалюты в Сальвадоре

Биткойн восстанавливается в среду, 8 сентября, на следующий день после своих самых тяжелых потерь за 2,5 месяца. Историческое признание Сальвадором криптоактивов в качестве законного платежного средства вызвало хаос в Интернете и на улице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

Биткойн торгуется на уровне 46 560 долларов, после очень нервной торговли накануне, когда он достиг почти четырехмесячного максимума в 52 956 долларов, прежде чем обвалился на 11,1%, что стало самым большим падением с 2 июня.

Аналитики считают, что резкое падение отчасти объясняется тем, что инвесторы, купившие на слухах о шаге Сальвадора, теперь продают по факту.

"Я думаю, что в преддверии этого события (в Сальвадоре) возникло некоторое ожидание, подобное тому, что мы видели перед листингом Coinbase на Nasdaq", - сказал Хенрик Андерссон, главный инвестиционный директор Apollo Capital, фонда криптоактивов в Мельбурне, Австралия.

В какой-то момент во вторник цифровая валюта упала на 18,6%, вызвав потери на рынке на 180 миллиардов долларов.

Это был исторический день для биткойнов, поскольку эксперимент Сальвадора по превращению его в законное платежное средство начался с трудностей.

Технологические сбои помешали его использованию, в то время как в стране вспыхнули уличные протесты недоверчивых граждан.

Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что во вторник его правительство закупило дополнительно 150 биткойнов на сумму около 7 млн долларов.

"Это подчеркнуло сложность попыток защитить ценность биткойна как собственной валюты, - сказала Нана Оцуки, главный экономист Monex Securities. - Покупки, похоже, не помогли остановить его падение".

На фоне ажиотажа крупные американские криптовалютные биржи Coinbase Global Inc, Kraken и Gemini боролись с задержками в некоторых транзакциях. Все они заявили, что их системы были восстановлены.

Кроме того, регулирующий орган США по ценным бумагам пригрозил подать в суд на Coinbase Global, если криптобиржа продолжит реализацию планов по запуску программы, позволяющей пользователям зарабатывать проценты, предоставляя криптоактивы в долг.