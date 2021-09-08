ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Біткойн сильно постраждав від невдалого введення криптовалюти в Сальвадорі

Новость на русском →
Середа 08 вересня 2021 10:59
Біткойн сильно постраждав від невдалого введення криптовалюти в Сальвадорі Фото: визнання біткойнов законним платіжним засобом в Сальвадорі викликало хаос в Інтернеті і на вулиці (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Біткойн відновлюється в середу, 8 вересня, на наступний день після своїх найважчих втрат за 2,5 місяці. Історичне визнання Сальвадором криптоактивів як законного платіжного засобу викликало хаос в Інтернеті і на вулиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Біткойн торгується на рівні 46 560 доларів, після дуже нервової торгівлі напередодні, коли він досяг майже чотиримісячного максимуму в 52 956 доларів, перш ніж обвалився на 11,1%, що стало найбільшим падінням з 2 червня.

Аналітики вважають, що різке падіння частково пояснюється тим, що інвестори, які купили на чутках про крок Сальвадора, тепер продають за фактом.

"Я думаю, що напередодні цієї події (в Сальвадорі) виникло деяке очікування, подібне до того, що ми бачили перед лістингом Coinbase на Nasdaq", - сказав Хенрік Андерссон, головний інвестиційний директор Apollo Capital, фонду криптоактивів в Мельбурні, Австралія.

У якийсь момент у вівторок цифрова валюта впала на 18,6%, викликавши втрати на ринку на 180 мільярдів доларів.

Це був історичний день для біткойнів, оскільки експеримент Сальвадора по перетворенню його в законний платіжний засіб почався з труднощів.

Технологічні збої завадили його використанню, в той час як в країні спалахнули вуличні протести недовірливих громадян.

Президент Сальвадору Найіб Букеле заявив, що у вівторок його уряд закупив додатково 150 біткойнів на суму близько 7 млн доларів.

"Це підкреслило складність спроб захистити цінність біткойнов як власної валюти, - сказала Нана Оцукі, головний економіст Monex Securities. - Покупки, схоже, не допомогли зупинити його падіння".

На тлі ажіотажу великі американські криптовалютні біржі Coinbase Global Inc, Kraken і Gemini боролися із затримками в деяких транзакціях. Всі вони заявили, що їх системи були відновлені.

Крім того, регулюючий орган США з цінних паперів пригрозив подати в суд на Coinbase Global, якщо криптобіржа продовжить реалізацію планів по запуску програми, що дозволяє користувачам заробляти відсотки, надаючи криптоактіви в борг.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сальвадор Біткоін
NEWS
Сьогодні в Україну прийде потепління: прогноз на середу
Сьогодні в Україну прийде потепління: прогноз на середу
DAILY
Зона турбулентності. Які загрози чекають Україну цієї осені
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Зона турбулентності. Які загрози чекають Україну цієї осені