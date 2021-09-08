Біткойн сильно постраждав від невдалого введення криптовалюти в Сальвадорі

Біткойн відновлюється в середу, 8 вересня, на наступний день після своїх найважчих втрат за 2,5 місяці. Історичне визнання Сальвадором криптоактивів як законного платіжного засобу викликало хаос в Інтернеті і на вулиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

Біткойн торгується на рівні 46 560 доларів, після дуже нервової торгівлі напередодні, коли він досяг майже чотиримісячного максимуму в 52 956 доларів, перш ніж обвалився на 11,1%, що стало найбільшим падінням з 2 червня.

Аналітики вважають, що різке падіння частково пояснюється тим, що інвестори, які купили на чутках про крок Сальвадора, тепер продають за фактом.

"Я думаю, що напередодні цієї події (в Сальвадорі) виникло деяке очікування, подібне до того, що ми бачили перед лістингом Coinbase на Nasdaq", - сказав Хенрік Андерссон, головний інвестиційний директор Apollo Capital, фонду криптоактивів в Мельбурні, Австралія.

У якийсь момент у вівторок цифрова валюта впала на 18,6%, викликавши втрати на ринку на 180 мільярдів доларів.

Це був історичний день для біткойнів, оскільки експеримент Сальвадора по перетворенню його в законний платіжний засіб почався з труднощів.

Технологічні збої завадили його використанню, в той час як в країні спалахнули вуличні протести недовірливих громадян.

Президент Сальвадору Найіб Букеле заявив, що у вівторок його уряд закупив додатково 150 біткойнів на суму близько 7 млн доларів.

"Це підкреслило складність спроб захистити цінність біткойнов як власної валюти, - сказала Нана Оцукі, головний економіст Monex Securities. - Покупки, схоже, не допомогли зупинити його падіння".

На тлі ажіотажу великі американські криптовалютні біржі Coinbase Global Inc, Kraken і Gemini боролися із затримками в деяких транзакціях. Всі вони заявили, що їх системи були відновлені.

Крім того, регулюючий орган США з цінних паперів пригрозив подати в суд на Coinbase Global, якщо криптобіржа продовжить реалізацію планів по запуску програми, що дозволяє користувачам заробляти відсотки, надаючи криптоактіви в борг.