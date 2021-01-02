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Биткойн преодолел отметку в 31 тысячу долларов, очередной исторический максимум

Автор: Роман Тверденко

Курс криптовалюты Bitcoin в субботу, 2 декабря, во второй раз установил исторический максимум. На 16:40 ее стоимость превысила 31 тысячу долларов - 31 119 долларов.

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Об этом свидетельствуют данные торгов на криптовалютной бирже Coindesk.

В течение суток 2 декабря самым высоким показателем была 31 336 долларов в 16:14 по киевскому времени. В целом с начала суток валюта подоражала на текущий момент на 6 процентов.

Утром в субботу биткойн пробил отметку в 29,5 тысяч долларов.

Напомним, ранее РБК-Украина в материале "Рекорд за рекордом: почему растет цена биткойна" писало, что финансовый конгломерат Morgan Stanley связывает ценовой рывок с крупными вливаниями Федеральной резервной системы США и других центробанков в экономику.

Кроме того, на цену криптовалюты влияют и новости о грядущих успехах в преодолении пандемии коронавируса с помощью вакцин.

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