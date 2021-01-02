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Біткойн подолав позначку в 31 тисячу доларів, черговий історичний максимум

Автор: Роман Тверденко

Курс кріптовалюти Bitcoin в суботу, 2 грудня, вдруге встановив історичний максимум. На 16:40 її вартість перевищила 31 тисячу доларів - 31 119 доларів.

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Про це свідчать дані торгів на криптовалютной біржі Coindesk.

Протягом доби 2 грудня найвищим показником була 31 336 доларів у 16:14 за київським часом. В цілому з початку доби валюта подоражала на поточний момент на 6 відсотків.

Вранці в суботу біткойн пробив позначку в 29,5 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна в матеріалі "Рекорд за рекордом: чому зростає ціна біткойна" писало, що фінансовий конгломерат Morgan Stanley пов'язує ціновий ривок з великими вливаннями Федеральної резервної системи США та інших центробанків в економіку.

Крім того, на ціну кріптовалюти впливають і новини про майбутні успіхи у подоланні пандемії коронавіруса з допомогою вакцин.

Прогноз погоди
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