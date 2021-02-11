UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Биткойн потребляет почти столько же электроэнергии, сколько вся Украина, - BBC

Автор: РБК-Украина

Криптовалюта биткойн (bitcoin) потребляет почти столько же электроэнергии, сколько вся Украина. Если бы биткойн был страной, то вошел бы в топ-30 мировых потребителей электричества.

Это следует из публикации BBC, в которой использованы данные анализа Кембриджского университета.

Популярные новости
Курс доллара продолжил падение на межбанке 05 февраля 2021
Что будет с курсом доллара: прогноз аналитика на ближайшую неделю 07 февраля 2021
Пенсионный возраст для части украинцев повышается с 1 апреля: кого это коснется 10 февраля 2021
В Бундестаге предложили ввести мораторий на "Северный поток-2" для переговоров 05 февраля 2021
Кабмин ликвидировал более 30 консультативных и совещательных органов 03 февраля 2021
Нефть подорожала до максимума за год благодаря решению ОПЕК+ сократить добычу 04 февраля 2021
Марис Куницкис: рынок ВИЭ нуждается в четкой стратегии от государства 03 февраля 2021
Банкиры дали прогноз курса доллара до конца февраля 05 февраля 2021
Курс доллара упал до минимума с середины декабря 05 февраля 2021
НКРЭКУ игнорировала многочисленные предупреждения о нехватке угля на ТЭС, - "Радио Свобода" 08 февраля 2021

Исследователи университета подсчитали, что биткойн потребляет около 121,36 ТВт*ч в год, поскольку майнинг криптовалюты требует много энергии. По их мнению, данная тенденция вряд ли изменится, если курс биткойна не упадет.

На этой неделе курс криптовалюты достигал рекордных 48 000 долларов и такой рост создает еще больше стимулов для майнеров.

Для сравнения, согласно данным Кембриджского университета, Аргентина потребляет 121 ТВт*ч, Нидерланды - 108,8 ТВт*ч, ОАЭ - 113,20 ТВт*ч и Норвегия - 122,20 ТВт*ч. Данные по Украине не приводятся, но она указана в инфографике в одной позиции от биткойна.

Фото: инфографика BBC

По оценке университета, используемая биткойном энергия равна той, которая нужна для работы всех чайников в Британии в течение 27 лет.

Напомним, на этой неделе биктойн несколько раз обновлял исторический рекорд.

В ситуации разбиралось РБК-Украина в материале "Новый рекорд биткойна: почему дорожает криптовалюта и при чем здесь Илон Маск".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины электричествобиткоин
Читайте также
Tesla планирует продавать свои автомобили за биткойны
Прогноз погоды