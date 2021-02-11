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Біткойн споживає майже стільки ж електроенергії, скільки вся Україна, - BBC

Автор: РБК-Україна

Криптовалюта біткойн (bitcoin) споживає майже стільки ж електроенергії, скільки вся Україна. Якби біткойн був країною, то увійшов би до топ-30 світових споживачів електрики.

Це випливає з публікації BBC, в якій використано дані аналізу Кембриджського університету.

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Дослідники університету підрахували, що біткойн споживає близько 121,36 ТВт*год на рік, оскільки майнінг кріптовалюти вимагає багато енергії. На їхню думку, дана тенденція навряд чи зміниться, якщо курс біткойна не впаде.

Цього тижня курс кріптовалюти досягав рекордних 48 000 доларів і таке зростання створює ще більше стимулів для майнерів.

Для порівняння, згідно з даними Кембриджського університету, Аргентина споживає 121 ТВт*год, Нідерланди - 108,8 ТВт*год, ОАЕ - 113,20 ТВт*год і Норвегія - 122,20 ТВт*ч. Дані по Україні не наводяться, але вона вказана в інфографіці в одній позиції від біткойна.

Фото: інфографіка BBC

За оцінкою університету, використовувана біткойном енергія дорівнює тій, яка потрібна для роботи всіх чайників в Британії протягом 27 років.

Нагадаємо, цього тижня біктойн кілька разів оновлював історичний рекорд.

У ситуації розбиралося РБК-Україна в матеріалі "Новий рекорд біткойна: чому дорожчає криптовалюта і до чого тут Ілон Маск".

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