Биткойн подорожал после рекордного обвала: что происходит с критповалютой

Биткойн, который потерял 57% в этом году и 37% в этом месяце, упал ниже 20 000 долларов за выходные впервые с декабря 2020 года. Этот уровень имеет символическое значение, поскольку он был примерно пиком цикла 2017 года.

Проблемы у крупных игроков

Падение цен последовало за трудностями у нескольких крупных игроков отрасли, в то время как дальнейшее снижение может иметь негативные последствия, поскольку другие криптоинвесторы вынуждены продавать свои активы, чтобы удовлетворить маржинальные требования и покрыть убытки.

Криптовалютный хедж-фонд Three Arrows Capital изучает свои варианты, в том числе продажу активов и помощь другой фирмы, сообщили его основатели Wall Street Journal в статье, опубликованной в пятницу, в тот же день, когда ориентированный на Азию крипто-кредитор Babel Finance заявил, что приостанавливает работу.

Американский кредитор Celsius Network ранее в этом месяце заявил, что приостановит снятие средств, и многие из недавних проблем отрасли можно проследить до впечатляющего краха так называемой стабильной монеты TerraUSD в мае.

"Если рынок пойдет вверх, все вздохнут с облегчением, все будет рефинансировано, люди увеличат капитал, и весь риск рассеется", - сказал Адам Фартинг, главный риск-офис поставщика крипто-ликвидности B2C2 в Японии.

"Для меня это очень похоже на 2008 год с точки зрения возможного эффекта домино банкротств и ликвидаций", - сказал Фартинг.

Падение рынка акций

События в криптовалюте совпали со спадом акций, поскольку американские акции испытали самое большое недельное процентное снижение за два года из-за опасений роста процентных ставок и растущей вероятности рецессии.

Цена биткойна имеет тенденцию двигаться примерно так же, как и другие рискованные активы, такие как технологические акции.