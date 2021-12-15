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Биткойн "подорожал" почти до 800 млрд долларов из-за сбоя на криптоплощадке

Автор: Александр Мороз

В ночь 15 декабря из-за сбоя на криптоплощадке CoinMarketCap курс биктойна вырос почти до отметки 800 млрд долларов. Хотя на самом деле накануне его стоимость была около 48 000 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что из-за сбоя на CoinMarketCap стоимость всех криптовалют отображалась некорректно. В частности, курс биткойна "поднимался" до 789 млрд долларов, а его капитализация превышала 14 квинтиллионов долларов. Хотя на самом деле курс был около 48 000 долларов, а капитализация - 900 млрд долларов.

Также сообщается, что ошибка была исправлена приблизительно через час после появления. В CoinMarketCap также перезагрузили серверы.

Отметим, CoinMarketCap - это один из самых популярных в мире ресурс для отслеживания стоимости криптовалюты.

Напомним, ранее сообщалось, что Сальвадор построит первый в мире криптовалютный город после того, как биткойн стал официальным платежным средством в стране.

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