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Біткойн подолав рівень у 30 тисяч доларів перші з червня минулого року

Фото: Біткойн подорожчав до 30 тисяч доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Біткойн вперше за 10 місяців подолав ключовий рівень у 30 тисяч доларів, оскільки інвестори підвищили ставки на те, що Федеральна резервна система США скоро припинить свою агресивну кампанію щодо посилення грошово-кредитної політики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У вівторок, 11 квітня, основна криптовалюта подорожчала на 2% до 30 262 доларів. З початку місяця вона зросла приблизно на 6% після зростання на 23% у березні.

Зростання біткойна відбулося за опублікованим у п'ятницю звітом про зайнятість у несільськогосподарському секторі США, який показав, що роботодавці зберегли високі темпи найму в березні, що вказує на все ще стійку економіку.

Проте, потрясіння в банківському секторі, викликані крахом Silicon Valley Bank минулого місяця, підвищили очікування учасників ринку щодо того, що ФРС навряд чи підніме відсоткові ставки набагато вище на більш тривалий термін, оскільки вона сподівається послабити навантаження на сектор.

"Причиною повсюдного ралі криптовалют є оптимізм трейдерів щодо грошово-кредитної політики центральних банків", - сказала Тіна Тенг, ринковий аналітик CMC Markets.

За її словами, ставки на раніше рішення ФРС про завершення циклу підвищення ставок значно зміцнилися після проблем у банках на початку березня.

Нагадаємо, різке зростання біткойна почалося в березні на тлі проблем у банківській сфері США.

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