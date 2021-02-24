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Биткойн снова поднялся выше 50 тысяч долларов

Автор: Александр Белоус

Биткойн в среду, 24 февраля несколько восстановился, поднявшись на 3,3% до отметки 50,5 тысяч долларов. Однако он торгуется на 13,5% ниже исторического максимума выше 58 тысяч долларов, достигнутого в воскресенье.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Накануне биткойн упал на 17% до до 45,3 тысяч долларов, поскольку инвесторы беспокоятся из-за заоблачной оценки криптовалюты.

Рынки криптовалюты в этом году разгорелись, поскольку крупные управляющие и компании начинают серьезно относиться к развивающемуся классу активов, вкладывая деньги в сектор и вызывая доверие у мелких спекулянтов.

Вложение 1,5 млрд долларов в криптовалюту со стороны Tesla в этом месяце помогло поднять биткойн выше 50 тысяч долларов, но теперь может привести к давлению на курс акций компании, поскольку она стала чувствительной к движениям биткойнов.

Как сообщало РБК-Украина, Илон Маск утратил статус самого богатого человека в мире по версии Bloomberg. Стоимость акций Tesla упала на 8,6%, что привело к потере Маском 15 млрд долларов. Падение акций Tesla связано, в том числе, с комментариями Маска о том, что он считает криптовалюты переоцененными.

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