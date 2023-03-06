Біткойн подешевшав після чергового краху на криптовалютному ринку

Банк, орієнтований на цифрові активи, заявив пізно ввечері в п'ятницю, що ухвалив "засноване на ризику рішення" про припинення роботи Silvergate Exchange Network (SEN).

"Криптовалютний ринок відреагував на негативні новини від Silvergate Bank: біткойн за тиждень упав приблизно на 4,8%", - наголошують аналітики брокерської компанії Bernstein. Біткойн коштує 6 березня близько 22,4 тисячі доларів.

Безліч крипто-важковаговиків, включаючи Coinbase Global і Galaxy Digital, відмовилися від Silvergate як свого банківського партнера після того, як заява кредитора викликала питання про його здатність продовжувати діяльність у найближчому майбутньому.

Акції Silvergate досягли рекордно низького рівня 4,86 долара в п'ятницю, втративши майже 98% своєї вартості з моменту рекордного закриття в листопаді 2021 року і знищивши понад 7 млрд доларів ринкової капіталізації компанії.