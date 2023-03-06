Біткойн подешевшав після чергового краху на криптовалютному ринку
Акції компаній, пов'язаних із криптовалютою, впали у понеділок, 6 березня, після того, як Silvergate Capital Corp. відключила свою мережу криптовалютних платежів через сумніви щодо збереження життєздатності свого бізнесу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Банк, орієнтований на цифрові активи, заявив пізно ввечері в п'ятницю, що ухвалив "засноване на ризику рішення" про припинення роботи Silvergate Exchange Network (SEN).
"Криптовалютний ринок відреагував на негативні новини від Silvergate Bank: біткойн за тиждень упав приблизно на 4,8%", - наголошують аналітики брокерської компанії Bernstein. Біткойн коштує 6 березня близько 22,4 тисячі доларів.
Безліч крипто-важковаговиків, включаючи Coinbase Global і Galaxy Digital, відмовилися від Silvergate як свого банківського партнера після того, як заява кредитора викликала питання про його здатність продовжувати діяльність у найближчому майбутньому.
Акції Silvergate досягли рекордно низького рівня 4,86 долара в п'ятницю, втративши майже 98% своєї вартості з моменту рекордного закриття в листопаді 2021 року і знищивши понад 7 млрд доларів ринкової капіталізації компанії.
Фірма щосили намагалася втриматися на плаву після краху криптовалютної біржі Сема Бенкмана-Фріда FTX у листопаді, що змусило інвесторів вивести депозити з банку на 8 млрд доларів за останні три місяці року.