ua ru
Пн, 06 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Біткойн подешевшав після чергового краху на криптовалютному ринку

Новость на русском →
США, Понеділок 06 березня 2023 14:59
Біткойн подешевшав після чергового краху на криптовалютному ринку Фото: на криптовалютному ринку черговий крах (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Акції компаній, пов'язаних із криптовалютою, впали у понеділок, 6 березня, після того, як Silvergate Capital Corp. відключила свою мережу криптовалютних платежів через сумніви щодо збереження життєздатності свого бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Банк, орієнтований на цифрові активи, заявив пізно ввечері в п'ятницю, що ухвалив "засноване на ризику рішення" про припинення роботи Silvergate Exchange Network (SEN).

"Криптовалютний ринок відреагував на негативні новини від Silvergate Bank: біткойн за тиждень упав приблизно на 4,8%", - наголошують аналітики брокерської компанії Bernstein. Біткойн коштує 6 березня близько 22,4 тисячі доларів.

Безліч крипто-важковаговиків, включаючи Coinbase Global і Galaxy Digital, відмовилися від Silvergate як свого банківського партнера після того, як заява кредитора викликала питання про його здатність продовжувати діяльність у найближчому майбутньому.

Акції Silvergate досягли рекордно низького рівня 4,86 долара в п'ятницю, втративши майже 98% своєї вартості з моменту рекордного закриття в листопаді 2021 року і знищивши понад 7 млрд доларів ринкової капіталізації компанії.

Фірма щосили намагалася втриматися на плаву після краху криптовалютної біржі Сема Бенкмана-Фріда FTX у листопаді, що змусило інвесторів вивести депозити з банку на 8 млрд доларів за останні три місяці року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Біткоін
NEWS
Зеленський зібрав Ставку, обговорювали Бахмут. Залужний та Сирський за продовження оборони
Зеленський зібрав Ставку, обговорювали Бахмут. Залужний та Сирський за продовження оборони
DAILY
Як Україна та Росія рік тому зустрілися, щоб закінчити війну. Хроніки переговорів
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Як Україна та Росія рік тому зустрілися, щоб закінчити війну. Хроніки переговорів