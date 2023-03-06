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Биткойн подешевел после очередного краха на криптовалютном рынке

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США, Понедельник 06 марта 2023 14:59
Биткойн подешевел после очередного краха на криптовалютном рынке Фото: на криптовалютном рынке очередной крах (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Акции компаний, связанных с криптовалютой, упали в понедельник, 6 марта, после того, как Silvergate Capital Corp. отключила свою сеть криптовалютных платежей из-за сомнений в сохранении жизнеспособности своего бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Банк, ориентированный на цифровые активы, заявил поздно вечером в пятницу, что принял "основанное на риске решение" о прекращении работы Silvergate Exchange Network (SEN).

"Криптовалютный рынок отреагировал на негативные новости от Silvergate Bank: биткойн за неделю упал примерно на 4,8%", - отмечают аналитики брокерской компании Bernstein. Биткойн стоит 6 марта около 22,4 тысяч долларов.

Множество крипто-тяжеловесов, включая Coinbase Global и Galaxy Digital, отказались от Silvergate в качестве своего банковского партнера после того, как заявление кредитора вызвало вопросы о его способности продолжать деятельность в обозримом будущем.

Акции Silvergate достигли рекордно низкого уровня в 4,86 доллара в пятницу, потеряв почти 98% своей стоимости с момента рекордного закрытия в ноябре 2021 года и уничтожив более 7 млрд долларов рыночной капитализации компании.

Фирма изо всех сил пыталась удержаться на плаву после краха криптовалютной биржи Сэма Бэнкмана-Фрида FTX в ноябре, что вынудило инвесторов вывести депозиты из банка на 8 млрд долларов за последние три месяца года.

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