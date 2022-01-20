Биткойн перешел к быстрому росту и превысил отметку 43 000 долларов

Криптовалюта биткойн в ходе торгов 20 января перешла к быстрому росту, прибавив в стоимости более 3%. На данный момент биткойн торгуется выше отметки 43 200 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные криптовалютной биржи Coindesk .

По состоянию на 18:50 курс биткойна находится на отметке 43 521 доллар за монету. Это выше предыдущего недельного максимума, который был зафиксирован 10 января на отметке 42 980 долларов.

Профильные издания пишут, что биткойн растет, несмотря на взлом криптобиржи Crypto.com. Поддержку ему оказывает более мягкий доллар и высокий уровень риска на всех основных рынках.