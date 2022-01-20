ru ua
Чт, 20 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Биткойн перешел к быстрому росту и превысил отметку 43 000 долларов

Новина українською →
Четверг 20 января 2022 18:56
Биткойн перешел к быстрому росту и превысил отметку 43 000 долларов Фото: биткойн резко подорожал (Chesnot/Getty Images)
Автор: Илона Свиридова

Криптовалюта биткойн в ходе торгов 20 января перешла к быстрому росту, прибавив в стоимости более 3%. На данный момент биткойн торгуется выше отметки 43 200 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные криптовалютной биржи Coindesk.

По состоянию на 18:50 курс биткойна находится на отметке 43 521 доллар за монету. Это выше предыдущего недельного максимума, который был зафиксирован 10 января на отметке 42 980 долларов.

Профильные издания пишут, что биткойн растет, несмотря на взлом криптобиржи Crypto.com. Поддержку ему оказывает более мягкий доллар и высокий уровень риска на всех основных рынках.

Напомним, на прошлой неделе биткойн обвалился сразу на 10% и упал ниже 40 000 долларов впервые с сентября 2021 года. Обвал произошел на фоне ужесточения политики Федеральной резервной системы США и массовых протестов и беспорядков в Казахстане, где находятся крупнейшие мощности для майнинга криптовалют.

А в конце 2021 года совокупная стоимость биткойна "поднялась" почти до 800 млрд долларов, но это стало результатом сбоя на криптовалютной площадке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Биткоин
NEWS
Молдова ввела чрезвычайное положение после угроз "Газпрома"
Молдова ввела чрезвычайное положение после угроз "Газпрома"
DAILY
Успеть до весны. Почему Россия спешит закончить переговоры с Западом
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Успеть до весны. Почему Россия спешит закончить переговоры с Западом