Біткойн перейшов до швидкого зростання і перевищив позначку 43 000 доларів

Криптовалюта біткойн в ході торгів 20 січня перейшла до швидкого зростання, додавши у вартості понад 3%. На даний момент біткойн торгується вище позначки 43 200 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані кріптовалютной біржі Coindesk .

Станом на 18:50 курс біткойна знаходиться на позначці 43 521 долар за монету. Це вище попереднього тижневого максимуму, який було зафіксовано 10 січня на позначці 42 980 доларів.

Профільні видання пишуть, що біткойн зростає, незважаючи на злом кріптобіржі Crypto.com. Підтримку йому надає більш м'який долар і високий рівень ризику на всіх основних ринках.