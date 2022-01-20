Біткойн перейшов до швидкого зростання і перевищив позначку 43 000 доларів
Криптовалюта біткойн в ході торгів 20 січня перейшла до швидкого зростання, додавши у вартості понад 3%. На даний момент біткойн торгується вище позначки 43 200 доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані кріптовалютной біржі Coindesk.
Станом на 18:50 курс біткойна знаходиться на позначці 43 521 долар за монету. Це вище попереднього тижневого максимуму, який було зафіксовано 10 січня на позначці 42 980 доларів.
Профільні видання пишуть, що біткойн зростає, незважаючи на злом кріптобіржі Crypto.com. Підтримку йому надає більш м'який долар і високий рівень ризику на всіх основних ринках.
Нагадаємо, минулого тижня біткойн обвалився відразу на 10% і впав нижче 40 000 доларів вперше з вересня 2021 року. Обвал стався на тлі посилення політики Федеральної резервної системи США та масових протестів і заворушень в Казахстані, де знаходяться великі потужності для майнінга криптовалют.
А в кінці 2021 року сукупна вартість біткойна "піднялася" майже до 800 млрд доларів, але це стало результатом збою на кріптовалютному майданчику.