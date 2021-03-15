Биткойн дешевеет после достижения исторического максимума

Биткойн подешевел в понедельник, 15 марта, примерно на 5% до 57,5 тысяч долларов. Самая популярная в мире криптовалюта дешевеет после достижения в субботу исторического максимума в 61 781 доллар.
Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.
Как отмечает агентство Reuters, высокопоставленный чиновник правительства Индии заявил, что Дели предложит закон, запрещающий криптовалюты, штрафуя любого в стране, торгующего или даже хранящего такие цифровые активы.
Эта мера соответствует январской повестке дня правительства, в которой содержится призыв запретить частные виртуальные валюты, такие как биткойн, при создании основы для официальной цифровой валюты.
Законопроект предоставит держателям криптовалют до шести месяцев на ликвидацию, после чего будут взиматься штрафы.
Если запрет станет законом, Индия станет первой крупной экономикой, которая сделает хранение криптовалюты незаконным. Даже Китай, который запретил добычу майнинг и торговлю, не наказывает за владение.
Как сообщало РБК-Украина, биткойн 13 марта и впервые в истории поднялся выше 60 тысяч долларов и достиг максимума в 61 781 доллар.
Отметим, рост биткойна был вызван признаками того, что он завоевывает признание среди основных инвесторов и компаний, от Tesla и Mastercard до BNY Mellon. Тем не менее, многие аналитики и инвесторы по-прежнему скептически относятся к неоднозначно регулируемым и очень волатильным цифровым активам, которые все еще мало используются для торговли.