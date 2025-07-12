Біткоїн б'є рекорди. Чи готові великі банки вкладатися у "крипту"
Інвестиційні банки та фінансові компанії із високою репутацією не інвестують у криптовалюти як довгостроковий актив, а лише з метою спекулятивної торгівлі.
Чому Bitcoin не підходить на роль довгострокового інвестиційного активу – у матеріалі РБК-Україна.
Як зазначив в коментарі РБК-Україна заступник директора з торгівлі цінними паперами інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса, провідні інвестиційні компанії не інвестують у криптовалюту з довгостроковою перспективою.
"Серйозні інвестиційні фонди або банки не використовують криптовалюту як довгостроковий актив, наприклад, як облігації уряду США", - сказав Сергій Фурса.
На його думку, ринок криптовалют – це "бульбашка", тобто створення ціни на актив, вартість якого сумнівна. “Сама криптовалюта нічого не варта”, - наголосив Сергій Фурса.
Чи є криптовалюти грошима?
На думку голови експертно-аналітичної ради "Українського аналітичного центру" Бориса Кушнірука, криптовалюти не можна назвати грошима. Він сказав, що гроші мають виконувати чотири основні функції – засобу платежу, засобу обігу, міри вартості і засобу заощадження.
"Насправді всі децентралізовані криптовалюти є спекулятивними активами тому, що вони не можуть виконувати функцію грошей. Ви можете зробити покупку за криптовалюту, але забезпечити виконання всіх чотирьох функцій грошей одночасно децентралізовані криптовалюти не можуть", - сказав він в коментарі РБК-Україна.
Фото: Криптовалюта не є справжніми грошима (Getty Images)
Борис Кушнірук також притримується думки, що у криптовалюти немає реальної цінності. "Що таке криптовалюта? Це віртуальний актив, за яким немає ніякої вартості", - сказав експерт, додавши, що звичайні гроші мають за собою економіку країни, яку вони обслуговують.
Чому фінансові компанії можуть інвестувати у крипту?
Сергій Фурса припустив, що деякі інвестфонди можуть займатися спекулятивною торгівлею криптовалютою. "Можливо, хтось займається короткостроковими спекуляціями, щоб заробити на стрибках курсу. Може, хтось це робить", - сказав Сергій Фурса.
Борис Кушнірук навів приклад американського інвестиційного фонду BlackRock, який на початку 2024 року створив окремий фонд BlackRock's iShares Bitcoin Trust, для залучення інвестицій у криптовалюту Bitcoin.
У проспекті цього фонду, а саме у розділі "Ризики", вказується, що акції фонду дуже волатильні, вони можуть втратити значну частину своєї вартості. Також наводяться приклади значного падіння вартості Bitcoin у минулому і наголошується, що такі випадки можуть повторитися.
"Надзвичайна волатильність може зберігатися, і вартість акцій може значно знизитися в майбутньому без відновлення. Траст (інвестфонд - ред.) не управляється активно та не вживатиме жодних заходів, щоб скористатися перевагами або пом'якшити наслідки волатильності ціни біткойна", - зазначається у проспекті.
Фото: Є ризик того, що вартість криптоактивів може впасти до низького рівня без відновлення (Getty Images)
Нагадаємо, 11 липня курс найбільшої за капіталізацією криптовалюти Bitkoin побив історичний рекорд та досяг 117,6 тисяч доларів станом на 16:40 за Києвом. За даними криптобіржі Binance, з початку липня 2024 року курс Bitcoin виріс у 2 рази (із 58 тисяч доларів).
Вперше курс Bitcoin досяг вартості 100 тисяч доларів у середині листопада 2024 року, потім до середини лютого 2025 року він впав до 83,4 тисячі доларів і відтоді зростав до сьогоднішнього значення.
Друга за обсягом капіталізації валюта Ethereum протягом року трохи втратила у вартості. З початку липня 2024 року курс Ethereum знизився на 6,5% - із 3,1 до 2,9 тисяч доларів.
На початку березня президент США Дональд Трамп доручив розпочати роботу над створенням стратегічного резерву криптовалюти. До цього він заявляв, що США стануть “криптовалютною столицею світу”.
В кінці травня видання Financial Times повідомляло медіа-компанія Trump Media & Technology Group (соціальна мережі Truth Social), яка контролюється сім'єю Дональда Трампа, заявила про наміри залучити 3 млрд доларів шляхом продажу акцій та облігацій, що інвестувати у цифрові активи.
8 липня агентство Reuters повідомило, що компанія Trump Media & Technology Group звернулася до Комісії США з цінних паперів із заявою про запуск інвестиційного фонду, який буде торгувати криптовалютами.
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