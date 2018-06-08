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Біткоін торгується вище 7,6 тис. доларів за монету

НовиниФінанси    08.06.2018 - 20:12
Фото: біткоіни (flickr.com/Marco Verch)
Фото: біткоіни (flickr.com/Marco Verch)

Максимальний показник за сьогодні - 7 688 доларів за монету

Курс криптовалюти біткоін (Bitcoin) у п'ятницю, 8 червня, торгується вище 7,6 тисяч доларів за монету. Про це свідчать дані CoinDesk.

Станом на 20:03 вартість однієї монети складає 7 651,33 долара за монету.

Максимальний показник за сьогодні - 7 688 доларів за монету, найнижчий - 7 544,66.

Фото: скріншот з сайту CoinDesk

При цьому вартість Ethereum становить 602,8, Bitcoin Cash - 1 125,82, Litecoin - 119,87, XRP - 0,6735 долара за монету.

За даними CoinMarketCap, вартість біткоіна за добу зменшилася на 0,5% і становить 7 655,49 долара за монету.

Нагадаємо, 29 травня повідомлялося, що прокуратура Баварії (Німеччина), побоюючись подальшого зниження вартості цифрових грошей, продала конфісковані біткоіни (Bitcoin) та інші криптовалюти на суму в 12 млн євро, тобто близько 14 млн доларів.

Курс біткоіна опустився нижче 7,5 тис. доларів за монету За тиждень курс української криптовалюти Karbo виріс на 43%
Теги публікації: валюта, біткоін, Курс біткоіна  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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