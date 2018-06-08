Біткоін торгується вище 7,6 тис. доларів за монету

Максимальний показник за сьогодні - 7 688 доларів за монету
Курс криптовалюти біткоін (Bitcoin) у п'ятницю, 8 червня, торгується вище 7,6 тисяч доларів за монету. Про це свідчать дані CoinDesk.
Станом на 20:03 вартість однієї монети складає 7 651,33 долара за монету.
Максимальний показник за сьогодні - 7 688 доларів за монету, найнижчий - 7 544,66.
Фото: скріншот з сайту CoinDesk
При цьому вартість Ethereum становить 602,8, Bitcoin Cash - 1 125,82, Litecoin - 119,87, XRP - 0,6735 долара за монету.
За даними CoinMarketCap, вартість біткоіна за добу зменшилася на 0,5% і становить 7 655,49 долара за монету.
Нагадаємо, 29 травня повідомлялося, що прокуратура Баварії (Німеччина), побоюючись подальшого зниження вартості цифрових грошей, продала конфісковані біткоіни (Bitcoin) та інші криптовалюти на суму в 12 млн євро, тобто близько 14 млн доларів.