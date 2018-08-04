Биткоин торгуется выше 7,4 тыс. долларов за монету

Новости Финансы 04.08.2018 - 09:58
Иллюстративное фото (flickr.com/Marco Verch)
Иллюстративное фото (flickr.com/Marco Verch)

Максимальный показатель за сегодня - 7 485,31 доллара за монету

Курс криптовалюты биткоин (Bitcoin) в субботу, 4 августа, торгуется выше 7,4 тысяч долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

По состоянию на 09:42 стоимость одной монеты составляет 7 423,71 доллара.

Максимальный показатель за сегодня - 7 485,31 доллара за монету, самый низкий - 7 338,18

Биткоин торгуется выше 7,4 тыс. долларов за монету

Фото: скриншот с сайта CoinDesk

При этом стоимость Ethereum составляет 416,82, Bitcoin Cash - 722, Litecoin - 77,06, XRP - 0,4397 доллара за монету.

По данным CoinMarketCap, стоимость биткоина за сутки увеличилась на 0,92% и составляет 7 440,11 доллара за монету.

Биткоин торгуется выше 7,4 тыс. долларов за монету

Фото: скриншот с сайта coinmarketcap.com

Напомним, 23 июля курс биткоина достиг максимума за два месяца, превысив 7,7 тыс. долларов за монету

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