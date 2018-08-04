Биткоин торгуется выше 7,4 тыс. долларов за монету
Максимальный показатель за сегодня - 7 485,31 доллара за монету
Курс криптовалюты биткоин (Bitcoin) в субботу, 4 августа, торгуется выше 7,4 тысяч долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.
По состоянию на 09:42 стоимость одной монеты составляет 7 423,71 доллара.
Максимальный показатель за сегодня - 7 485,31 доллара за монету, самый низкий - 7 338,18
Фото: скриншот с сайта CoinDesk
При этом стоимость Ethereum составляет 416,82, Bitcoin Cash - 722, Litecoin - 77,06, XRP - 0,4397 доллара за монету.
По данным CoinMarketCap, стоимость биткоина за сутки увеличилась на 0,92% и составляет 7 440,11 доллара за монету.
Фото: скриншот с сайта coinmarketcap.com
Напомним, 23 июля курс биткоина достиг максимума за два месяца, превысив 7,7 тыс. долларов за монету