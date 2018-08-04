Біткоін торгується вище 7,4 тис. доларів за монету

Максимальний показник за сьогодні - 7 485,31 долара за монету

Курс криптовалюти біткоін (Bitcoin) у суботу, 4 серпня, торгується вище 7,4 тисяч доларів за монету. Про це свідчать дані CoinDesk.

Станом на 09:42 вартість однієї монети складає 7 423,71 долара.

Максимальний показник за сьогодні - 7 485,31 долара за монету, найнижчий - 7 338,18

Фото: скріншот з сайту CoinDesk

При цьому вартість Ethereum становить 416,82, Bitcoin Cash - 722, Litecoin - 77,06, XRP - 0,4397 долара за монету.

За даними CoinMarketCap, вартість біткоіна за добу збільшилася на 0,92% і становить 7 440,11 долара за монету.

Фото: скріншот з сайту coinmarketcap.com

Нагадаємо, 23 липня курс біткоіна досяг максимуму за два місяці, перевищивши 7,7 тис. доларів за монету