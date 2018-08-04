Біткоін торгується вище 7,4 тис. доларів за монету

Новини Фінанси 04.08.2018 - 09:58
Ілюстративне фото (flickr.com/Marco Verch)
Ілюстративне фото (flickr.com/Marco Verch)

Максимальний показник за сьогодні - 7 485,31 долара за монету

Курс криптовалюти біткоін (Bitcoin) у суботу, 4 серпня, торгується вище 7,4 тисяч доларів за монету. Про це свідчать дані CoinDesk.

Станом на 09:42 вартість однієї монети складає 7 423,71 долара.

Максимальний показник за сьогодні - 7 485,31 долара за монету, найнижчий - 7 338,18

Біткоін торгується вище 7,4 тис. доларів за монету

Фото: скріншот з сайту CoinDesk

При цьому вартість Ethereum становить 416,82, Bitcoin Cash - 722, Litecoin - 77,06, XRP - 0,4397 долара за монету.

За даними CoinMarketCap, вартість біткоіна за добу збільшилася на 0,92% і становить 7 440,11 долара за монету.

Біткоін торгується вище 7,4 тис. доларів за монету

Фото: скріншот з сайту coinmarketcap.com

Нагадаємо, 23 липня курс біткоіна досяг максимуму за два місяці, перевищивши 7,7 тис. доларів за монету

Біткоін торгується нижче 7,4 тис. доларів за монету Біткоін торгується нижче 6,4 тис. доларів за монету
Теги:  валюта,  Курс біткоіна  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС