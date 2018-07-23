Биткоин торгуется ниже 7,4 тыс. долларов за монету

Максимальный показатель за сегодня - 7 563,46 доллара за монету

Курс криптовалюты биткоин (Bitcoin) в понедельник, 23 июля, торгуется ниже 7,4 тысяч долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

По состоянию на 02:29 стоимость одной монеты составляет 7 398,11 доллара.

Максимальный показатель за сегодня - 7 563,46 доллара за монету, самый низкий - 7 344,43.

Фото: скриншот с сайта CoinDesk

При этом стоимость Ethereum составляет 459,24, Bitcoin Cash - 788,48, Litecoin - 83,27, XRP - 0,4492 доллара за монету.

По данным CoinMarketCap, стоимость биткоина за сутки уменьшилась на 0,10% и составляет 7 413,62 доллара за монету.

Фото: скриншот с сайта coinmarketcap.com

Напомним, 10 июля стоимость одной монеты Bitcoin составляла 6 364,23 доллара за монету.