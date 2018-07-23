Біткоін торгується нижче 7,4 тис. доларів за монету

Максимальний показник за сьогодні - 7 563,46 долара за монету

Курс криптовалюти біткоін (Bitcoin) у понеділок, 23 липня, торгується нижче 7,4 тисяч доларів за монету. Про це свідчать дані CoinDesk.

Станом на 02:29 вартість однієї монети складає 7 398,11 долара.

Максимальний показник за сьогодні - 7 563,46 долара за монету, найнижчий - 7 344,43.

Фото: скріншот з сайту CoinDesk

При цьому вартість Ethereum становить 459,24, Bitcoin Cash - 788,48, Litecoin - 83,27, XRP - 0,4492 долара за монету.

За даними CoinMarketCap, вартість біткоіна за добу зменшилася на 0,10% і становить 7 413,62 долара за монету.

Фото: скріншот з сайту coinmarketcap.com

Нагадаємо, 10 липня вартість однієї монети Bitcoin становила 6 364,23 долара за монету.