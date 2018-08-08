Биткоин торгуется ниже 6,7 тыс. долларов за монету

Максимальный показатель за сегодня - 6 717,21 доллара за монету

Курс криптовалюты биткоин (Bitcoin) в среду, 8 августа, торгуется ниже 6,7 тысяч долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

По состоянию на 04:53 стоимость одной монеты составляет 6 606,39 доллара.

Максимальный показатель за сегодня - 6 717,21 доллара за монету, наиболее низкий - 6 561,20.

Фото: скриншот с сайта CoinDesk

При этом стоимость Ethereum составляет 380,09, Bitcoin Cash - 648,69, Litecoin - 67,63, XRP - 0,3648 доллара за монету.

Напомним, 23 июля курс биткоина достиг максимума за два месяца, превысив 7,7 тыс. долларов за монету.

4 августа в 9:42 стоимость одной монеты Bitcoin составляла 7 423,71 доллара. При этом стоимость Ethereum составляла 416,82, Bitcoin Cash - 722, Litecoin - 77,06, XRP - 0,4397 доллара за монету.