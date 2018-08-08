Біткоін торгується нижче 6,7 тис. доларів за монету

Максимальний показник за сьогодні - 6 717,21 долара за монету

Курс криптовалюти біткоін (Bitcoin) у середу, 8 серпня, торгується нижче 6,7 тисяч доларів за монету. Про це свідчать дані CoinDesk.

Станом на 04:53 вартість однієї монети складає 6 606,39 долара.

Максимальний показник за сьогодні - 6 717,21 долара за монету, найнижчий - 6 561,20.

Фото: скріншот з сайту CoinDesk

При цьому вартість Ethereum становить 380,09, Bitcoin Cash - 648,69, Litecoin - 67,63, XRP - 0,3648 долара за монету.

Нагадаємо, 23 липня курс біткоіна досяг максимуму за два місяці, перевищивши 7,7 тис. доларів за монету.

4 серпня о 09:42 вартість однієї монети Bitcoin складала 7 423,71 долара. При цьому вартість Ethereum становила 416,82, Bitcoin Cash - 722, Litecoin - 77,06, XRP - 0,4397 долара за монету.