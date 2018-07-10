Біткоін торгується нижче 6,4 тис. доларів за монету
Максимальний показник за сьогодні - 6 678,71 долара за монету
Курс криптовалюти біткоін (Bitcoin) у понеділок, 10 липня, торгується нижче 6,4 тисяч доларів за монету. Про це свідчать дані CoinDesk.
Станом на 22:35 вартість однієї монети складає 6 364,23 долара.
Максимальний показник за сьогодні - 6 678,71 долара за монету, найнижчий - 6 324,40.
Фото: скріншот з сайту CoinDesk
При цьому вартість Ethereum становить 439,14, Bitcoin Cash - 695,89, Litecoin - 76,7, XRP - 0,4491 долара за монету.
За даними CoinMarketCap, вартість біткоіна за добу зменшилася на 5,83% і становить 6 395,51 долара за монету.
Фото: скріншот с сайта coinmarketcap.com
Нагадаємо, 8 червня вартість однієї монети Bitcoin становила 7 651,33 долара.