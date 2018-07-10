Біткоін торгується нижче 6,4 тис. доларів за монету

Максимальний показник за сьогодні - 6 678,71 долара за монету

Курс криптовалюти біткоін (Bitcoin) у понеділок, 10 липня, торгується нижче 6,4 тисяч доларів за монету. Про це свідчать дані CoinDesk.

Станом на 22:35 вартість однієї монети складає 6 364,23 долара.

Максимальний показник за сьогодні - 6 678,71 долара за монету, найнижчий - 6 324,40.

Фото: скріншот з сайту CoinDesk

При цьому вартість Ethereum становить 439,14, Bitcoin Cash - 695,89, Litecoin - 76,7, XRP - 0,4491 долара за монету.

За даними CoinMarketCap, вартість біткоіна за добу зменшилася на 5,83% і становить 6 395,51 долара за монету.

Фото: скріншот с сайта coinmarketcap.com

Нагадаємо, 8 червня вартість однієї монети Bitcoin становила 7 651,33 долара.