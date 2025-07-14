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Bitcoin встановив новий історичний рекорд - 120 тисяч доларів

Фото: провідна криптовалюта продовжує дивувати рекордним здорожчанням (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Криптовалюта Bitcoin менше ніж за добу подорожчала ще на 1000 доларів і встановила новий історичний рекорд вартості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на криптобіржі.

Так, за даними сайту Binance, вартість Bitcoin у даний момент становить 119,921 тисяч доларів США.

Водночас, за даними криптобіржі Investing.com, станом на 07:00 за Київським часом, курс Bitcoin становить 120,750 тисяч доларів.

Історичні рекорди Bitcoin

За останні кілька тижнів Bitcoin встановлює рекорди подорожчання.

Так, вчора у неділю, 13 липня, вартість цієї криптовалюти сягнула 119 тисяч доларів, однак пізніше знизилася до 118,882 долари.

Попередня рекордна вартість Bitcoin на біржах була зафіксована 11 липня.

У травні вартість Bitcoin сягнула нового рекордного показника - 109 тисяч доларів.

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