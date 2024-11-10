Bitcoin вдруге за тиждень побив рекорд: коштував понад 80 тисяч доларів

Bitcoin вдруге за тиждень побив рекорд ціни. На сьогодні він вартує близько 80 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Binance .

Сьогодні, за даними біржі Binance, Bitcoin пробив позначку в 80 тисяч доларів, але після цього впав до 79 тисяч доларів.

Зауважимо, що Bitcoin почав активно дорожчати на тлі перемоги Дональда Трампа на виборах у США, адже він підтримує криптовалюти.